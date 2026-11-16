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    El País Ovación Fútbol

    Segunda División: Colón remontó ante Oriental y sacó ventaja en los playoffs; cuándo se juegan las revanchas

    El equipo de Pedro Depablos comenzó perdiendo, pero se impuso 2 a 1 en el Parque Palermo con goles de Jim Morrison Varela y Leandro Méndez. Fénix y Atenas igualaron 1-1 en la otra semifinal.

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    16/11/2026, 08:49
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    Festejo de Colón ante Oriental en la Segunda División
    Festejo de Colón ante Oriental en la Segunda División
    Foto: Segunda AUF

    La Segunda División Profesional comenzó a disputar las semifinales de los playoffs por el tercer ascenso a Primera División y Colón dio el primer golpe al derrotar 2-1 a Oriental de La Paz en el Parque Palermo. El equipo dirigido por Pedro Depablos comenzó en desventaja, pero logró dar vuelta el marcador y quedó mejor posicionado de cara a la revancha del próximo miércoles.

    El conjunto de La Paz, dirigido por Darío Flores, fue el encargado de abrir el marcador a los 20 minutos. Bruno Motta desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rastrero que encontró a Christian Franco sin marca en el área chica para establecer el 1-0.

    Sin embargo, la alegría de Oriental duró apenas ocho minutos. A los 28', Colón aprovechó una pelota quieta para llegar a la igualdad. Tras un tiro de esquina desde la derecha y una serie de rebotes dentro del área, Jim Morrison Varela apareció para convertir el 1-1.

    El complemento comenzó de la mejor manera para el equipo tricolor de Brazo Oriental, que a los 53 minutos consiguió completar la remontada. Leandro Méndez ejecutó un tiro libre en forma de centro, la pelota se fue cerrando y terminó ingresando contra uno de los palos del arquero Lucero Álvarez.

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    De esta manera, Colón pasó a ganar 2-1 y logró sostener la ventaja hasta el final. Oriental, además, sufrió la expulsión de Enzo Fernández a los 86 minutos por un exceso verbal, por lo que no podrá contar con él para la revancha.

    El segundo encuentro de la serie se disputará el miércoles a las 19:30 horas, nuevamente en el Parque Palermo. Colón llegará con la ventaja obtenida en la ida, mientras que Oriental estará obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño del ascenso.

    La otra semifinal de los playoffs por el tercer ascenso también tuvo emociones, aunque terminó sin un ganador. Fénix y Atenas empataron 1-1 en el Parque Capurro y definirán al finalista el próximo miércoles en San Carlos.

    Jim Varela festejando el gol ante Oriental en el Parque Palermo
    Jim Varela festejando el gol ante Oriental en el Parque Palermo.
    Foto: Segunda AUF

    Cuándo se juegan las revanchas y cómo sigue la definición por el tercer ascenso

    Luego de los partidos de ida disputados este domingo 15 de noviembre, las semifinales de los playoffs por el tercer ascenso a Primera División se resolverán el próximo miércoles 18 de noviembre, cuando se conozcan los dos equipos que disputarán las finales.

    La actividad comenzará a las 16:30 horas en el Estadio Atenas de San Carlos, donde el conjunto carolino recibirá a Fénix luego del empate 1-1 registrado en el Parque Capurro. La igualdad en el primer encuentro dejó la serie completamente abierta y ambos equipos buscarán quedarse con el pasaje a la definición.

    Más tarde, desde las 19:30 horas, Colón y Oriental volverán a enfrentarse en el Parque Palermo. El equipo dirigido por Pedro Depablos llegará con la ventaja del triunfo 2-1 conseguido en la ida, por lo que un empate le alcanzará para avanzar a las finales. Por su parte, Oriental estará obligado a ganar para tener posibilidades de continuar en la pelea por el ascenso.

    Los dos equipos que superen las semifinales se enfrentarán en la definición por el tercer y último ascenso a Primera División, donde buscarán acompañar a Plaza Colonia y Rentistas, que ya consiguieron su lugar en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

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