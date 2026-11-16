Segunda División: Colón remontó ante Oriental y sacó ventaja en los playoffs; cuándo se juegan las revanchas

La Segunda División Profesional comenzó a disputar las semifinales de los playoffs por el tercer ascenso a Primera División y Colón dio el primer golpe al derrotar 2-1 a Oriental de La Paz en el Parque Palermo. El equipo dirigido por Pedro Depablos comenzó en desventaja, pero logró dar vuelta el marcador y quedó mejor posicionado de cara a la revancha del próximo miércoles.

El conjunto de La Paz, dirigido por Darío Flores, fue el encargado de abrir el marcador a los 20 minutos. Bruno Motta desbordó por el sector izquierdo y envió un centro rastrero que encontró a Christian Franco sin marca en el área chica para establecer el 1-0.

Sin embargo, la alegría de Oriental duró apenas ocho minutos. A los 28', Colón aprovechó una pelota quieta para llegar a la igualdad. Tras un tiro de esquina desde la derecha y una serie de rebotes dentro del área, Jim Morrison Varela apareció para convertir el 1-1.

El complemento comenzó de la mejor manera para el equipo tricolor de Brazo Oriental, que a los 53 minutos consiguió completar la remontada. Leandro Méndez ejecutó un tiro libre en forma de centro, la pelota se fue cerrando y terminó ingresando contra uno de los palos del arquero Lucero Álvarez.

De esta manera, Colón pasó a ganar 2-1 y logró sostener la ventaja hasta el final. Oriental, además, sufrió la expulsión de Enzo Fernández a los 86 minutos por un exceso verbal, por lo que no podrá contar con él para la revancha.

El segundo encuentro de la serie se disputará el miércoles a las 19:30 horas, nuevamente en el Parque Palermo. Colón llegará con la ventaja obtenida en la ida, mientras que Oriental estará obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño del ascenso.

La otra semifinal de los playoffs por el tercer ascenso también tuvo emociones, aunque terminó sin un ganador. Fénix y Atenas empataron 1-1 en el Parque Capurro y definirán al finalista el próximo miércoles en San Carlos.

Jim Varela festejando el gol ante Oriental en el Parque Palermo. Foto: Segunda AUF

Cuándo se juegan las revanchas y cómo sigue la definición por el tercer ascenso

Luego de los partidos de ida disputados este domingo 15 de noviembre, las semifinales de los playoffs por el tercer ascenso a Primera División se resolverán el próximo miércoles 18 de noviembre, cuando se conozcan los dos equipos que disputarán las finales.

La actividad comenzará a las 16:30 horas en el Estadio Atenas de San Carlos, donde el conjunto carolino recibirá a Fénix luego del empate 1-1 registrado en el Parque Capurro. La igualdad en el primer encuentro dejó la serie completamente abierta y ambos equipos buscarán quedarse con el pasaje a la definición.

Más tarde, desde las 19:30 horas, Colón y Oriental volverán a enfrentarse en el Parque Palermo. El equipo dirigido por Pedro Depablos llegará con la ventaja del triunfo 2-1 conseguido en la ida, por lo que un empate le alcanzará para avanzar a las finales. Por su parte, Oriental estará obligado a ganar para tener posibilidades de continuar en la pelea por el ascenso.

Los dos equipos que superen las semifinales se enfrentarán en la definición por el tercer y último ascenso a Primera División, donde buscarán acompañar a Plaza Colonia y Rentistas, que ya consiguieron su lugar en la máxima categoría del fútbol uruguayo.