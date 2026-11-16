Playoffs por el tercer ascenso a Primera: Fénix y Atenas de San Carlos empataron 1-1 en el Capurro

Se puso en marcha la instancia decisiva de los playoffs de la Segunda División Profesional, que otorgarán el tercer y último ascenso al círculo de privilegio del fútbol uruguayo. En el Parque Capurro, Fénix recibió a Atenas de San Carlos en un encuentro que terminó igualado 1 a 1 y que dejó una sensación mucho más favorable para el conjunto visitante.

En lo previo, Atenas llegaba con una imagen de mayor solidez futbolística. Además, el equipo carolino había sido noticia en las últimas horas por su adquisición por parte de un consorcio argentino, abriendo una nueva etapa institucional.

Del otro lado aparecía un Fénix que, después de conquistar el Torneo Competencia, fue perdiendo aquella identidad futbolística que lo había convertido en uno de los protagonistas de la temporada. El equipo albivioleta, ahora conducido por Gonzalo Viña, todavía busca recuperar el funcionamiento que supo exhibir.

Los primeros 45 minutos fueron discretísimos. Mucha lucha, escasa claridad y prácticamente ninguna situación de verdadero peligro. Marco Donato, arquero de Atenas, respondió con seguridad al descolgar cuatro o cinco centros, pero poco más hubo para destacar. Un primer tiempo que pasó sin pena ni gloria.

La segunda mitad comenzó con emociones inmediatas. El árbitro Andrés Martínez sancionó correctamente un penal por infracción de Alan Acevedo sobre Jairo Villalpando. Nicolás Suárez asumió la responsabilidad y transformó la ejecución en el 1 a 0 para Atenas.

Sin embargo, la alegría azulgrana duró apenas un minuto. Fénix respondió mediante una pelota quieta, con un centro muy bien ejecutado que encontró el cabezazo del atacante bohemio Gastón Colmán para establecer rápidamente el empate.

A partir de ese momento el encuentro ganó intensidad, aunque no demasiado fútbol. Atenas tuvo sus oportunidades, primero mediante Guido Sosa y posteriormente con un remate de Villalpando que pudo cambiar la historia.

Pero los últimos quince minutos fueron propiedad de Fénix. El conjunto local, más por impulsos individuales que por elaboración colectiva, adelantó sus líneas y empujó a Atenas contra su arco. La necesidad de conseguir una ventaja para la revancha terminó convirtiendo el cierre en un verdadero asedio.

Y cuando el partido se despedía, llegó la oportunidad más clara. El argentino Luciani, prácticamente debajo del arco, desperdició de manera increíble una posibilidad que pudo significar el triunfo albivioleta.

El pitazo final de Andrés Martínez confirmó el empate 1 a 1. Un resultado que dejó diferentes sensaciones: frustración en Fénix por no aprovechar su localía y satisfacción en Atenas por llevarse una igualdad que le permite definir la serie en San Carlos.

Atenas hizo negocio. No necesitó brillar, mostró mayor equilibrio durante buena parte del encuentro y consiguió un resultado que lo deja bien posicionado para la revancha del próximo miércoles.

Fénix deberá recuperar algo de aquel fútbol que lo llevó a ganar el Torneo Competencia. Atenas, mientras tanto, sabe que está a un partido de alcanzar la final por el tercer ascenso.

La serie está abierta, pero el primer capítulo dejó una conclusión: el negocio fue todo de Atenas.