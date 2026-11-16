Diego Aguirre tras el insólito empate de Peñarol con Defensor: "Son esas fatalidades que tiene el fútbol"

Peñarol dejó escapar una victoria que parecía asegurada ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini y volvió a postergar la posibilidad de abrochar la Tabla Anual. El equipo de Diego Aguirre ganaba 1-0 por el gol de Nicolás Fernández a los 72 minutos, pero en la última pelota del partido un error de Lucas Ferreira le permitió a Xavier Biscayzacú marcar el empate definitivo.

Tras el encuentro, el entrenador aurinegro lamentó los puntos perdidos, respaldó al zaguero y aseguró que el objetivo sigue siendo terminar primero en la acumulada.

"Se nos escapó, creo que hicimos un buen partido y los merecimientos, pero bueno. Está siendo un año difícil, hay que cerrarlo primeros, no pudimos hacerlo hoy y tenemos que hacerlo el jueves", expresó Aguirre luego de un resultado que extendió a cinco partidos la racha de Peñarol sin victorias.

El técnico consideró que su equipo hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos, más allá de que el trámite tuvo pocas situaciones de gol. "Yo creo que el equipo mostró muy buena actitud, por momentos jugamos bien. Hay partidos en los que a veces no merecés y sacás más, y para mí hoy hicimos más por el triunfo y no nos lo llevamos", analizó.

Aguirre también explicó la decisión de dejar a Leonel Jaime fuera del equipo titular y buscar otras alternativas ofensivas: "Buscamos alguna variante para encontrar alternativas, tener más presencia en el área. Nos estaba faltando bastante gol y lo buscamos por ahí".

Por otra parte, el entrenador fue contundente al respaldar a Lucas Ferreira, protagonista involuntario de la jugada que terminó con el empate agónico de Defensor Sporting. "Fue un accidente, un error, estamos juntos cuando las cosas salen bien... Creo que había hecho un muy buen partido, son esas fatalidades que hay en el fútbol, todos podemos cometer ese error, es parte de esto", sostuvo.

Pese al golpe anímico de haber perdido dos puntos en la última jugada, Aguirre evitó cuestionar el rendimiento de sus futbolistas y marcó el camino para la recta final del campeonato. "Creo que no hay nada para reprocharle a los jugadores, este es el camino, hay que ganar la Anual el jueves", concluyó.

Con el empate en el Franzini, Peñarol volvió a dejar pasar una oportunidad de asegurar la Tabla Anual y ahora tendrá que buscarlo en la última fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de garantizar su presencia en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026. Juega el próximo jueves ante Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo.