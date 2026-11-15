Defensor Sp. vs. Peñarol por el Torneo Clausura: mirá el minuto a minuto de Ovación y desarrollo del partido

Peñarol enfrenta este domingo a Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura con la obligación de ganar para abrochar definitivamente la Tabla Anual y confirmar su lugar en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026, donde luego debería esperar por el campeón del Apertura (Racing) o del Clausura, que deberán medirse antes en una semifinal.

El partido por la fecha 14 se juega desde las 20:00 horas en el Estadio Luis Franzini, con el arbitraje de Javier Burgos y Antonio García desde el VAR. El violeta no tiene intereses concretos: está a mitad de tabla, a salvo del descenso y sin chances de clasificar a copas internacionales del 2027.