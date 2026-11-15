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Defensor Sp. vs. Peñarol por el Torneo Clausura: mirá el minuto a minuto de Ovación y desarrollo del partido

El equipo de Diego Aguirre tiene la oportunidad de sentenciar la Anual con una fecha más por jugar. Sin embargo, hace cuatro fechas y cinco partidos que no puede ganar.

Santiago Vanoli
Santiago Vanoli
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Los convocados de Defensor
Los convocados de Peñarol
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Diego Aguirre de Peñarol en el Franzini
Diego Aguirre de Peñarol en el Franzini.
Foto: Darwin Borrelli

Peñarol enfrenta este domingo a Defensor Sporting por la penúltima fecha del Torneo Clausura con la obligación de ganar para abrochar definitivamente la Tabla Anual y confirmar su lugar en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2026, donde luego debería esperar por el campeón del Apertura (Racing) o del Clausura, que deberán medirse antes en una semifinal.

El partido por la fecha 14 se juega desde las 20:00 horas en el Estadio Luis Franzini, con el arbitraje de Javier Burgos y Antonio García desde el VAR. El violeta no tiene intereses concretos: está a mitad de tabla, a salvo del descenso y sin chances de clasificar a copas internacionales del 2027.

Los convocados de Peñarol

Esta es la lista de jugadores convocados por Diego Aguirre para jugar contra Defensor Sporting por la penúltima fecha del Clausura.

Cabe recordar que Washington Aguerre, Eric Remedi y Luis Angulo no están disponibles por suspensión: acumulación de cinco tarjetas amarillas en los primeros dos casos y tarjeta roja en el último.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

No te pierdas ningún detalle de la previa, el desarrollo del partido y las repercusiones del duelo entre Defensor Sporting y Peñarol en el Parque Rodó, donde puede sentenciarse la Tabla Anual a favor del Carbonero y significar su lugar asegurado en las finales del campeonato.

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