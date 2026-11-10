Se retiró Frascarelli: jugó en Chipre, Chile, Ecuador, dos etapas en Peñarol y una marcada por un hecho singular

Huracán derrotó 2-0 a River Plate en la última fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional gracias a los goles de Mateo Aramburu y Franco Mederos. Uno de los hechos más destacados del partido fue que el arquero Damián Frascarelli, de 41 años, le puso punto final a su carrera.

El Darsenero no jugaba por nada porque no corría peligro con el descenso y estaba lejos de los puestos clasificatorios a los playoffs por el tercer ascenso. Con esta caída alcanzó su cuarto partido sin conocer la victoria, aunque todas las miradas estuvieron puestas en su guardameta que “colgaba los guantes”.

Sonó el pitido final de la árbitra Anahí Fernández en el Parque Palermo y la carrera de Frascarelli llegó a su fin. Tuvo dos etapas en Peñarol, pasó por Chipre, Chile, Ecuador y en 2024 regresó al fútbol uruguayo después de siete años.

En esa vuelta al fútbol doméstico primero fue a Albion, luego a Plaza Colonia y el año pasado recaló en River Plate. En la actual temporada disputó 17 encuentros, donde en tres terminó con el arco en cero.

Huracán, por su parte, hizo los deberes: ganó y alcanzó la línea de Oriental con 44 puntos, en el quinto lugar de la Tabla Anual, último equipo que se estaría clasificando a los playoffs por el tercer ascenso. Aunque el elenco de La Paz tiene un saldo positivo de dos goles, mientras que Huracán tiene menos tres.

Oriental debería caer por más de cinco goles para perder ese quinto puesto a manos de Huracán. El elenco de La Paz saltará a escena este jueves cuando visite a Atenas de San Carlos, desde la hora 16:00.

El episodio de Frascarelli con su madre en Peñarol

En 2016 Damián Frascarelli volvió al club de sus amores: Peñarol. Era su segunda etapa en la institución, pero no estaba teniendo minutos, ya que el dueño del arco del conjunto aurinegro era el joven —en ese momento— Gastón Guruceaga.

El oriundo de Artigas no estaba bien en el arco de Peñarol y eso llevó a que Frascarelli casi tuviera su gran chance de poder quedarse con el puesto. Sin embargo, hubo un hecho que no se lo permitió: la llamada de su madre, Nelly, al programa Usted que opina en la Sport 890. “Peñarol no va a ganar mientras Guruceaga sea titular y tiene a Frascarelli de suplente. Un golero titular que ha jugado en Chipre, Chile y más”, sostuvo Nelly, que fue descubierta por los periodistas del programa.

A los pocos días, Frascarelli se reunió con Jorge da Silva, director técnico de Peñarol de ese momento, para darle una muy mala noticia. “Te iba a poner de titular en el próximo partido, pero con esa llamada es muy difícil porque ahora queda que tu madre hizo fuerza y que te pongo por eso”, recordó en una entrevista a Ovación.

Damián Frascarelli y su madre, Nelly. Foto: @frascarellidamian.

“Esa situación me jugó en contra ya que solo disputé un partido por el campeonato”, afirmó. Con el tiempo entendió la reacción de su madre y la definió como un verdadero “acto de amor por su hijo”.

Ganó notoriedad por ello. “Me veían en la calle y muchas mujeres me decían: ‘saludá a tu madre porque yo hice algo parecido por mi hijo’”, resaltó. Incluso hizo una publicidad que, para él, fue el “broche de oro” para poder cerrar el tema.

Lo que se define en la B

Carlos Sánchez molesto con una situación del partido entre Nacional y Rentistas. Foto: Estefanía Leal.

La actividad continúa este miércoles donde La Luz está obligado a ganarle a Fénix en el Complejo Rentistas por la permanencia, al igual que Miramar Misiones en su visita a Tacuarembó en el Raúl Goyenola. Los dos encuentros se llevarán a cabo desde la hora 16:30.

Cabe recordar que el conjunto albivioleta ya está clasificado a los playoffs por el tercer ascenso por haber sido el campeón del Torneo Competencia, que se llevó a cabo a principio de la campaña en la B. De no terminar entre el tercero y el sexto de la Tabla Anual, accederán los elencos que estén entre el tercer y quinto puesto.

Habrá tres partidos el jueves y todos se jugarán a partir de las 16:30. Rentistas visita a Plaza Colonia con el fin de ganar para poder adueñarse del segundo ascenso, Atenas enfrenta a Oriental con la ilusión de ganar y esperar una mano del conjunto Pata Blanca. A su vez, el equipo de La Paz tiene que sumar para quedar entre los cinco primeros de la Tabla Anual.

Así continúa la fecha 26 en la Segunda División

Miércoles 11 de noviembre

La Luz vs. Fénix

Hora: 16:30

Escenario: Complejo Rentistas

Tacuarembó vs. Miramar Misiones

Hora: 16:30

Escenario: Estadio Goyenola

Jueves 12 de noviembre

Atenas vs. Oriental

Hora: 16:30

Escenario: Estadio Atenas

Plaza Colonia vs. Rentistas

Hora: 16:30

Escenario: Parque Prandi

Cerrito vs. Colón

Hora: 16:30

Escenario: Parque Maracaná

Sábado 14 de noviembre

Paysandú vs. Uruguay Montevideo

Hora: 19:30

Escenario: Estadio Artigas de Paysandú.