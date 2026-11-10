Quién es Marcelo Solomita, el candidato a presidente oficialista para las elecciones en Peñarol

El próximo sábado 12 de diciembre termina la era de Ignacio Ruglio como presidente de Peñarol luego de dos períodos y seis años al mando, ya que a primera hora de este martes él mismo confirmó a Ovación que no se presentará a una segunda reelección. Una decisión que reconfigura el mapa electoral aurinegro a pocas semanas del acto eleccionario y hace surgir un nombre para encabezar la lista del bloque oficialista: Marcelo Solomita.

Ese bloque oficialista se fue fragmentando a medida que se acercaba la fecha de la elección, en parte por la demora de Ruglio en comunicar su decisión, cosa que muchos entendieron como especulación para sacar rédito por los resultados deportivos que paradójicamente no lo acompañaron. Sin embargo, hoy todavía son cuatro las agrupaciones que esperaban respaldar una candidatura de Ruglio y ahora trabajan para impulsar a Solomita.

Esas agrupaciones son Pro Peñarol de Solomita y Víctor Bedrossian, Triunfo Aurinegro de Julio Trostchansky, Compromiso y Acción Peñarolense de Gastón Diz, y por supuesto Sentimiento 1891 de Ruglio, Eduardo Zaidensztat, Jorge Niremberg, Claudio Rivas, entre otros.

Es un hecho que tanto el actual tesorero y vicepresidente Zaidensztat como Niremberg, al igual que Ruglio, no formarán parte de las elecciones ni de la administración que asuma en diciembre, según indicaron por el desgaste de estos seis años de trabajo dentro del club.

Solomita es el señalado por todos para proyectarse como candidato a presidente de Peñarol por el oficialismo y entre los nombres antes mencionados debería estar su compañero de fórmula, candidato a vice. Julio Trostchansky es quien corre con ventaja para ocupar ese segundo lugar de la lista, aunque cabe la posibilidad de que sea un nombre de Sentimiento 1891, la agrupación que fundó y lideró Ruglio. En ese caso, puede ser Claudio Rivas, el primer suplente de Ruglio en el último período presidencial.

Ignacio Ruglio en conferencia de prensa. Foto: Leonardo Mainé.

Quién es Marcelo Solomita, candidato a presidente oficialista de Peñarol

Marcelo Solomita es uno de los líderes de la lista 5 "Pro Peñarol". Es contador público y se vinculó a Peñarol mediante el fútbol sala, comisión de la que fue tesorero por tres años y luego presidió los siguientes seis: entre 2020 y 2025.

El broche final a su gestión en el futsal fue la Copa Libertadores de Futsal que obtuvo el Carbonero en 2025, luego de derrotar en la final 3-1 a Magnus Futsal de Brasil y romper con una hegemonía brasileña de tres años. También clasificó a la final por la Copa Intercontinental de Futsal, que tiempo después perdió de visitante frente al Mallorca Palma Futsal.

A un año de un momento que quedó para siempre en nuestra historia. 💛🖤



Hace un año teníamos el orgullo de representar a Peñarol en una final intercontinental. Un camino lleno de esfuerzo, compromiso y, sobre todo, amor por estos colores.



Llegar hasta ahi no fue casualidad. Fue… pic.twitter.com/sUre6pNO2X — Marcelo Solomita (@marcesolomita) November 7, 2026

Desde entonces pasó a vincularse directamente con el fútbol a pedido expreso del presidente Ruglio, que vio en él un perfil trabajador que quería tener más cerca. Solomita integró en este 2026 la comisión de pases y contrataciones, y también la comisión de fútbol. Pasó a ocupar un cargo estable en el Consejo Directivo y participó en gestiones importantes a lo largo de la temporada.

Por ejemplo, viajó por su cuenta y en representación de Peñarol a España para acompañar las cirugías que se realizaron Nahuel Herrera y Leo Fernández. También formó parte de la negociación por la compra de la ficha de Matías Arezo, entre otros futbolistas que se incorporaron al equipo.