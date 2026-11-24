Ronald Araujo, futbolista de la selección de Uruguay y del Liverpool de Inglaterra, le concedió una entrevista a The Athletic en la que reveló el apoyo que recibió de parte de Luis Suárez y Darwin Núñez una vez que decidió arribar en Anfield a préstamo desde Barcelona y con una opción de compra no obligatoria.

“Tengo una muy buena relación con Darwin y Luis”, inició el zaguero uruguayo en diálogo con el suplemento deportivo de The New York Times. Y añadió: "Luis es un ejemplo a seguir para mí y alguien que siempre está ahí para mí. Darwin es uno de mis mejores amigos. Hablamos mucho sobre cosas de Liverpool y cómo es la vida acá”.

También recordó la etapa en la que decidió parar para abocarse a su salud mental luego de aquel partido contra Chelsea por Champions League el pasado 25 de noviembre del 2025: "No me había dado cuenta de que ya había pasado un año. Pero me siento genial. Ahora que ha pasado un año, puedo confirmar que fue una de las mejores decisiones de mi vida tomarme un descanso porque era justo lo que necesitaba", explicó.

Ronald Araujo en el Liverpool de Inglaterra. Foto: @RonaldAraujo_4

Al ser consultado acerca de qué fue lo que lo ayudó a superar esa instancia adversa, Araujo respondió: "Muchas cosas. El apoyo de mis amigos, mi familia, mi fe cristiana y buscar ayuda profesional. Esos han sido los pilares fundamentales para volver a sentirme bien y ver la vida con otros ojos. Quizás no se trata tanto del trabajo o del fútbol, sino de reconocer que hay una persona más allá del fútbol".

En este sentido profundizó: "He aprendido a cuidarme mejor a nivel personal. He cambiado muchas cosas. También he aprendido a relativizar mucho más las cosas. Ahora disfruto haciendo lo que más me gusta, disfruto del tiempo con mi familia y vivo feliz. Sin duda, mucho de lo que sucede fuera del campo se refleja en él".

Ronald Araujo y su llamado a hablar con naturalidad de salud mental

Araujo contó que a raíz de la situación que le tocó vivir muchas personas decidieron dialogar con él sobre la salud mental. "Jugadores profesionales me han contado que habían pasado por situaciones similares, pero que quizás no tuvieron el valor de hablar. Y también gente común en su vida cotidiana”, acotó.

A modo de reflexión cerró: "Si mi testimonio ha ayudado a una o más personas, ya me doy por satisfecho. También creo que es algo que debe tomarse mucho más en serio a nivel mundial, porque hay muchísimas personas que sufren problemas de salud mental. Necesitamos abordarlo con más naturalidad”.