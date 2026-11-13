Mauricio Pochettino aceptó la propuesta del Manchester United y Manuel Ugarte tendrá nuevo entrenador

El entrenador argentino Mauricio Pochettino aceptó la propuesta del Manchester United y se convertirá en el nuevo director técnico del equipo inglés. Firmará un contrato con los Diablos Rojos por las próximas dos temporadas y media, en sustitución de Michael Carrick.

The Athletic indicó que el todavía seleccionador de Estados Unidos firmará con el club de la Premier League hasta junio de 2029.

Está previsto que Pochettino, de 54 años, dirija a la selección estadounidense en los partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití, el sábado y el próximo martes, para luego viajar a Manchester.

El argentino podría hablar de su futuro este mismo viernes en la conferencia de prensa previa al duelo de ida contra Haití que se disputará en Miami.

Según medios británicos, el United deberá indemnizar a la federación estadounidense con 10 millones de dólares por la marcha de Pochettino, más otros dos por la salida de su cuerpo técnico.

El Manchester United anunció el jueves el cese como entrenador de Michael Carrick tras haber dirigido al club a un inicio de temporada desastroso, en el que ocupa puesto de descenso en la Premier League tras haber ganado sólo uno de los 10 partidos disputados.

Carrick es el séptimo entrenador permanente despedido por la entidad desde la retirada del legendario Alex Ferguson tras el último título liguero en 2013.

Pochettino dirigió a la selección de las barras y las estrellas en el Mundial del pasado verano, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá, donde llegó a los octavos de final (derrota ante Bélgica).

Hace apenas tres meses, el exentrenador de Southampton, Tottenham y Chelsea, entre otros, renovó su contrato para dirigir a Estados Unidos hasta el Mundial 2030.

Con información de AFP.

