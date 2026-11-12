Pep Guardiola candidato a dirigir la selección de Estados Unidos si Mauricio Pochettino se va a Manchester

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (U. S. Soccer) tiene a Pep Guardiola como su principal candidato para dirigir a la selección masculina en caso de que Mauricio Pochettino concrete su salida rumbo al Manchester United, según informó el medio británico The Athletic.

El entrenador español, que dejó el Manchester City a inicios del 2026, aparece entre los nombres que maneja la federación estadounidense por su trayectoria al frente de clubes como Barcelona, Bayern Múnich y el mencionado equipo inglés. Además, mantiene una buena relación con Sunil Gulati, expresidente del organismo, quien ya le había planteado la posibilidad de asumir el cargo años atrás.

Guardiola también había sido uno de los principales candidatos para dirigir a Estados Unidos en 2024, antes de que la federación se inclinara por Pochettino. Sin embargo, su contratación no sería sencilla: el técnico manifestó su intención de tomarse un descanso de los banquillos y recientemente rechazó una propuesta para convertirse en seleccionador de Italia.

Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos. Foto: AFP.

La posible búsqueda de un nuevo entrenador está vinculada a la situación de Pochettino. El argentino, que llevó a Estados Unidos hasta los octavos de final del último Mundial y extendió su contrato hasta 2030, negocia su desvinculación para asumir en el Manchester United, según adelantaron medios británicos y pudo confirmar EFE.

El acuerdo del entrenador con la federación estadounidense contempla una cláusula de salida cercana a los 10 millones de euros, que podría facilitar su partida una vez concretada la operación con el club inglés.

Con información de EFE.

