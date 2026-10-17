Racing vs. Wanderers en vivo: el Bohemio en busca de tres puntos decisivos para alejarse de la zona de descenso

Racing y Wanderers se enfrentan desde las 13:00 horas en el Parque Osvaldo Roberto, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos en la recta final del Campeonato Uruguayo, los de Sayago principalmente por la ubicación en la Tabla Anual y en el Bohemio cada partido es una final para permanecer en la máxima categoría.

El equipo de Cristian Chambian , que se consagró campeón del Torneo Apertura, atraviesa un presente irregular en el Clausura. La Escuelita acumula 12 puntos en 30 disputados, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. Además, arrastran una racha de cuatro encuentros sin ganar, por lo que buscarán reencontrarse con el triunfo ante su gente.

Por su parte, el equipo de Mathías Corujo ha realizado un buen Torneo Clausura, está séptimo en la Tabla Anual con 50 puntos pero no ha podido alejarse definitivamente de la zona de descenso y una derrota le podría generar caer nuevamente entre los tres que pierden la categoría.

Racing vs. Wanderers

Hora: 13:00.

Estadio: Parque Roberto.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Agustín Berisso y Amador De Prado.

Cuarto árbitro: Lucas Andrade.

VAR: Leodán González.

Racing: Federico Varese; Facundo González, Felipe Álvarez, Martin Ferreira; Guillermo Cotugno, Juan Bosca, Agustín De la Cuesta, Yuri Oyarzo, Luca Loprette, Sebastián Da Silva, Esteban Da Silva.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Darlin Mencía; José Alberti, Renzo Sánchez, Nicolás Queiroz; Facundo Labandeira, Joaquín Zeballos, Luciano Cosentino.