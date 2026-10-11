Juventud 0-0 Racing en vivo por el Clausura: el pedrense busca la zona de copas y el cervecero cortar su racha

Juventud de Las Piedras está recibiendo a Racing este domingo (11:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Parque Artigas, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El pedrense está en buena racha y busca acercarse a la zona de copas mientras que la Escuelita, que ganó el Apertura, hace cuatro partidos que no gana y solo obtuvo un triunfo de los últimos siete encuentros.

El pedrense atraviesa un buen momento en el campeonato y buscará extender su racha positiva para acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales. En el Clausura suma 14 puntos en nueve partidos y se ubica octavo, mientras que en la Tabla Anual tiene 37 unidades y ocupa la décima posición. Su objetivo será aprovechar la localía para seguir escalando.

El equipo dirigido por Sergio Blanco lleva cinco encuentros consecutivos sin perder por el torneo corto. En ese tramo empató 2-2 con Nacional, igualó 1-1 con Danubio, venció 3-1 a Albion y luego empató sin goles frente a Cerro y Boston River. Además, viene de superar 1-0 a Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay, resultado que le permitió avanzar de fase y llegar con confianza al compromiso de este domingo.

Racing, por su parte, necesita reaccionar. El equipo de Sayago acumula 12 puntos en el Clausura y está décimo, pero su principal objetivo pasa por mantenerse en la pelea de arriba en la Tabla Anual, donde suma 53 unidades y ocupa el cuarto lugar. Una victoria en Las Piedras le permitiría recuperarse y evitar que sus perseguidores recorten distancias.

El Cervecero llega tras perder 1-0 frente a Peñarol y 2-1 ante Progreso. Antes había empatado sin goles con Liverpool y vencido 3-2 a Boston River, por lo que intentará cortar la racha adversa y recuperar la solidez que mostró durante buena parte de la temporada.

El antecedente más reciente entre ambos por el campeonato fue el triunfo 2-1 de Racing en abril, por el Torneo Apertura. Sin embargo, en el cruce disputado en setiembre por la Copa AUF Uruguay, Juventud se impuso 3-0 en el Parque Artigas. El nuevo enfrentamiento encuentra a los dos equipos con objetivos distintos, pero con la necesidad compartida de sumar en la recta final del campeonato.

Juventud 0-0 Racing: alineaciones probables

Día: domingo 11 de octubre

Hora: 11:00.

Torneo: Clausura, fecha 10

Estadio: Parque Artigas de Las Piedras.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, David Morosini, Kevin Rolón; Leonel Roldán, Rodrigo Chagas; Mirko Díaz, Ramiro Peralta, Agustín Alaniz; Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Felipe Álvarez, Ramiro Brazionis, Martín Ferreira, Yury Oyarzo; Agustín de la Cuesta, Juan Bosca, Álex Vázquez; Esteban da Silva, Sebastián da Silva.

DT: Cristian Chambian.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Pablo Llarena y Mathías Muñiz.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Christian Ferreyra.

AVAR: Marcelo Alonso.