Federico Valverde se recuperó de la lesión, fue titular y dio una asistencia clave para que festeje Real Madrid

Real Madrid festejó gracias a Federico Valverde. El uruguayo volvió rápidamente de un esguince, fue titular y clave para que el Merengue obtenga tres puntos fundamentales para no quedar relegado en LaLiga, al derrotar al Villarreal 1-0.

En medio de un clima hostil, con un Bernabéu impaciente y una baja producción de un equipo, que por momentos fue sometido por el Submarino Amarillo, el Pajarito le sacó las papas del fuego a su equipo, con una gran jugada que inició por derecha, recortó hacia el medio y metió un gran pase filtrado a Yan Diomandé, que con un buen remate cruzado festejó el tanto que valió el triunfo.

Si bien el línea invalidó la jugada por offside en primera instancia, el VAR corrigió y el Madrid pudo callar los murmullos de un partido en el que Thibaut Courtois mantuvo el triunfo con buenas intervenciones.

¡GOL DE REAL MADRID! Tras la revisión, el VAR dio el ok y Diomande celebra: 1-0 sobre Villarreal en el Bernabéu. #LaLigaEnDSPORTS #RealMadridVillarreal https://t.co/FXhnPDElWQ — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Sin embargo las alarmas se encendieron para el equipo de José Mourinho en una jugada que había terminado en gol de Vinícius Junior, que ingresó en el segundo tiempo y empujó al gol una gran jugada de Jude Bellingham por izquierda.

El VAR intervino en la acción, observó en el inicio de una jugada un tirón de pelo del brasileño a Nathan Saliba, por lo que Isidro Díaz de Mera Escuderos anuló el gol para cobrar la falta y expulsar al delantero. Más allá del triunfo, la preocupación ahora gira en torno al clásico, que se juega en dos fechas, por lo que la roja directa puede comprometer la participación del ex Flamengo en el Camp Nou.

El Madrid se defendió y apeló a contraataques, donde Valverde estuvo cerca de repartir otra gran asistencia, esta vez a Kylian Mbappé, pero Péter Gulácsi salvó el gol del francés.

El triunfo dejó al Merengue tercero, a seis puntos del líder, Barcelona —que ostenta puntaje ideal— y a uno del Atlético Madrid.

En el Villarreal Santiago Mouriño estuvo en el banco, pero no tomó minutos.