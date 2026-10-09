"Será duda hasta última hora": Fede Valverde volvió a entrenar tras la lesión y Mourinho habló sobre su estado

El Real Madrid completó la quinta sesión de entrenamiento de la semana, la segunda después del regreso de los internacionales, con la duda de Federico Valverde y la certeza de Kylian Mbappé de cara al encuentro del sábado frente al Villarreal (16:00).

El Pajarito había sufrido un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo durante el derbi ante Atlético de Madrid el pasado 20 de setiembre. Esto llevó a que el mediocampista uruguayo fuera baja en la gira por Asia con la selección uruguaya.

⚪️ El Real Madrid completa su último entrenamiento antes de recibir al Villarreal, con la duda de Valverde.



✅ Mourinho confirmó que Mbappé jugará: "No ha fallado al Real Madrid ni a sus obligaciones". pic.twitter.com/ATijbxDbWW — EFE Deportes (@EFEdeportes) October 9, 2026

Valverde regresó a los entrenamiento con el equipo durante la semana y José Mourinho confesó cuál es la gran duda de la convocatoria madridista: "Fede es la duda, Valverde es el problema que ha llegado hasta hoy. Hoy tendremos que decidir cómo va a ser mañana".

🚨 Último entrenamiento del @realmadrid previo a su duelo ante el Villareal



✅ Valverde y Mendy entrenan con el grupo



❌ Las ausencias son Asencio y Rodrygo



📹 @MelchorRuizCope



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/7N00tGxaUn — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 9, 2026

El técnico portugués también confirmó la ausencia de Éder Militao, a pesar de que durante la ventana FIFA ha entrenado con el grupo y lo hizo de nuevo este viernes. "Militao no va a estar, pero, viéndolo entrenar, si uno no sabe la historia clínica, lo mete a jugar mañana. Yo sabía que era bueno, pero es todavía mejor. No va a estar mañana, en Roma ni con el Sevilla, necesita un par de semanas porque la historia clínica es muy pesada y hay que tener un poco de cuidado", apuntó.

Kylian Mbappé también volvió a entrenar con el resto de sus compañeros, como lleva haciendo desde la sesión del miércoles. El delantero había tenido que abandonar la convocatoria de Francia tras sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Jose Mourinho anunció que será titular el sábado: "Mbappé va a jugar, y es porque yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid".

El Real Madrid vuelve a la competición el sábado 10 de octubre (16:00 horas), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal para la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a seis puntos del Barcelona, líder.

Con información de EFE.