Wanderers vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: el Bohemio busca alejarse de la zona roja
Los dirigidos por Mathías Corujo, que vienen de imponerse 2-0 ante Cerro en el Tróccoli, buscan aumentar la diferencia sobre el albiceleste en la tabla del descenso luego de su triunfo ante Defensor.
Wanderers se enfrenta ante Boston River en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 15:00 horas en el Parque Viera. Los dirigidos por Mathías Corujo, que vienen de imponerse 2-0 ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, buscan aumentar la diferencia sobre el albiceleste en la tabla del descenso luego de su triunfo agónico ante Defensor Sporting.
A su vez, siguen muy de cerca a Albion, que está apenas por encima en la tabla de promedios y visita este domingo a Cerro Largo desde las 15:00.
Del otro lado está el Sastre, que acumula seis partidos sin ganar contabilizando cuatro derrotas y dos empates. Su último festejo fue el 21 de agosto en la victoria 3-2 ante Albion en el Franzini.
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