Wanderers vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: el Bohemio busca alejarse de la zona roja

Wanderers se enfrenta ante Boston River en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 15:00 horas en el Parque Viera. Los dirigidos por Mathías Corujo, que vienen de imponerse 2-0 ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, buscan aumentar la diferencia sobre el albiceleste en la tabla del descenso luego de su triunfo agónico ante Defensor Sporting.

A su vez, siguen muy de cerca a Albion, que está apenas por encima en la tabla de promedios y visita este domingo a Cerro Largo desde las 15:00.

Del otro lado está el Sastre, que acumula seis partidos sin ganar contabilizando cuatro derrotas y dos empates. Su último festejo fue el 21 de agosto en la victoria 3-2 ante Albion en el Franzini.