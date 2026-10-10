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El País Ovación Fútbol

Wanderers vs. Boston River en vivo por el Torneo Clausura: el Bohemio busca alejarse de la zona roja

Los dirigidos por Mathías Corujo, que vienen de imponerse 2-0 ante Cerro en el Tróccoli, buscan aumentar la diferencia sobre el albiceleste en la tabla del descenso luego de su triunfo ante Defensor.

El País
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10/10/2026, 14:44
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Mathías Corujo, ten el partido entre Wanderers y Defensor Sporting.
Mathías Corujo, técnico del Bohemio, en el partido entre Wanderers y Defensor Sporting.
Foto: Estefanía Leal.

Wanderers se enfrenta ante Boston River en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa desde las 15:00 horas en el Parque Viera. Los dirigidos por Mathías Corujo, que vienen de imponerse 2-0 ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, buscan aumentar la diferencia sobre el albiceleste en la tabla del descenso luego de su triunfo agónico ante Defensor Sporting.

A su vez, siguen muy de cerca a Albion, que está apenas por encima en la tabla de promedios y visita este domingo a Cerro Largo desde las 15:00.
Del otro lado está el Sastre, que acumula seis partidos sin ganar contabilizando cuatro derrotas y dos empates. Su último festejo fue el 21 de agosto en la victoria 3-2 ante Albion en el Franzini.

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