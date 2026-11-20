Racing y Central Español se enfrentan desde las 16:30 en el Parque Roberto por la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura, en un encuentro que tendrá a dos equipos con realidades diferentes, pero con motivos para cerrar de la mejor manera la temporada.

El conjunto de Sayago todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el tercer puesto de la Tabla Anual, por lo que buscará una victoria y estará pendiente de otros resultados para conocer su posición definitiva y su clasificación a las copas internacionales.

Por su parte, Central Español llegará con la tranquilidad de haber asegurado su permanencia en Primera División para la temporada 2027. El Palermitano consiguió la salvación sin necesidad de disputar su último encuentro, ya que la derrota de Cerro Largo por 3-0 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo terminó de despejar cualquier riesgo de descenso.

De esta manera, mientras Racing intentará cerrar el campeonato lo más arriba posible en la Tabla Anual, Central Español buscará despedirse de la temporada con un buen resultado y la satisfacción de haber cumplido su principal objetivo.

Racing llega con 61 puntos en la Tabla Anual y, si gana, alcanzará los 64, con posibilidades de superar a Deportivo Maldonado, que terminó con 63. Además, el Cervecero ya tiene asegurada su participación en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya frente a Liverpool, prevista para el viernes 27 de noviembre en el Campus de Maldonado.

Racing vs. Central Español: alineaciones confirmadas

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Elías Bentancor, Facundo González, Martín Ferreira; Yuri Oyarzo, Juan Bosca, José Varela, Franco Suárez; Axel Vázquez, Juan Guarino.

DT: Cristian Chambian.

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Alejandro Villoldo, Ignacio Rodríguez, Juan Dupont; Guillermo Gandolfo, Isaac Méndez, Franco Muñoz, Cesar Nunes; Fernando Camarda, Santiago Sequeira.

DT: Antonio Pacheco.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Héctor Bergalo y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Yimmy Álvarez.