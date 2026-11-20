Liverpool y Wanderers se enfrentan este viernes (16:30 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow, cables) en el estadio Luis Franzini, por la decimoquinta y última fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El partido tendrá un atractivo especial para el Bohemio, que se juega la permanencia en Primera División y llega a la jornada dependiendo de sí mismo para evitar el descenso.

El equipo de Mathías Corujo suma 85 puntos en la tabla del descenso y está igualado con Cerro, que a la misma hora recibirá a Nacional en el estadio Luis Tróccoli. Ambos quedaron dos unidades por debajo de Cerro Largo, que tiene 87 y ya disputó su partido de la fecha: perdió 3-0 frente a Peñarol este jueves en el Campeón del Siglo.

Con ese resultado, tanto Wanderers como Cerro necesitan ganar para asegurar la permanencia. Si los dos consiguen los tres puntos, mandarán a Cerro Largo a Segunda División. Si uno gana y el otro empata o pierde, el que no consiga la victoria descenderá directamente. En cambio, si ambos empatan o pierden, quedarán igualados y deberán disputar un desempate para definir cuál acompaña a Danubio y Progreso en la Segunda División.

El Bohemio llega a esta definición después de conseguir un triunfo fundamental por 2-1 ante Juventud en el Parque Viera, en la última fecha. Los goles de Gonzalo Freitas y Santiago Benítez le permitieron sumar tres puntos que lo mantienen con vida y con la posibilidad de resolver su situación sin depender de otros resultados. La victoria también reforzó la confianza del equipo de Corujo para afrontar una tarde decisiva.

Del otro lado estará Liverpool, que llega con la tranquilidad de haber conquistado el Torneo Clausura. El negriazul se consagró campeón anticipadamente al vencer 2-1 a Danubio en Jardines del Hipódromo, con goles de Rubén Bentancourt y Diego Romero en el tramo final del encuentro. Además de cerrar el campeonato con una nueva victoria, buscará sumar para mejorar su ubicación en la Tabla Anual.

El equipo de la Cuchilla ya tiene asegurado su lugar en las semifinales de la Liga AUF Uruguaya, donde enfrentará a Racing, campeón del Apertura, el próximo viernes 27 de noviembre en el Campus de Maldonado. El ganador de esa llave avanzará a las finales por el título de la temporada ante Peñarol (campeón de la Anual).

Liverpool vs. Wanderers: alineaciones probables

Día: viernes 20 de noviembre.

Hora: 16:30.

Torneo: Clausura; fecha 15.

Liverpool. Martín Campaña; Rafael Haller, Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano, Diego Romero; Nicolás Garayalde, Matías Mir, Diego Zabala, Renzo Machado, Vicenzo Macchia.

DT: Jorge Fossati

Wanderers. Agustín Buffa; Alan García, Fabricio Formiliano, Gonzalo Freitas, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; Santiago Benítez, José Alberti; Renzo Sánchez, Luciano Cosentino, Facundo Labandeira.

DT: Mathías Corujo.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Carlos Barreiro y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Jonathan Fuentes.

Estadio: Luis Franzini.