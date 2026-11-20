La Primera Divisional C del fútbol uruguayo atraviesa una definición tan particular como polémica. A falta de una fecha para finalizar el Torneo Final, cuatro equipos anunciaron que no se presentarían a disputar sus respectivos encuentros, una situación que terminó siendo determinante para definir al segundo finalista por el ascenso a la Segunda División Profesional.

Con Bella Vista ya consagrado campeón y dueño del primer ascenso, la atención estaba puesta en conocer qué equipo acompañaría a Deutscher en la definición por el segundo boleto al profesionalismo del fútbol uruguayo.

Finalmente, Sportivo Bella Italia, el equipo vinculado a Fernando Muslera, se aseguró un lugar en la final sin necesidad de disputar su último partido, luego de que Deportivo Italiano comunicara formalmente a la Asociación Uruguaya de Fútbol que no se presentaría al encuentro correspondiente a la fecha 17.

La Mesa Ejecutiva de la Primera Divisional C resolvió otorgarle los tres puntos a Bella Italia, con un resultado administrativo de 3-0, lo que le permitió superar a Deportivo Colonia en la tabla de posiciones y asegurarse el segundo puesto del Torneo Final.

De esta manera, Bella Italia y Deutscher disputarán la final por el segundo ascenso el domingo 6 de diciembre, desde las 15:30 horas, en el Parque Palermo.

Una última fecha marcada por cuatro equipos que no se presentan

La definición del campeonato quedó condicionada por una situación poco habitual: cuatro instituciones comunicaron que no disputarían sus encuentros de la última jornada.

Además de Deportivo Italiano, que debía enfrentar a Sportivo Bella Italia, tampoco se presentarán Salus ante Deportivo Colonia, Rampla Juniors frente a Salto y Sud América contra Deutscher.

Estas ausencias tienen consecuencias directas en la tabla de posiciones, especialmente en la pelea por el segundo puesto del Torneo Final.

Antes de conocerse estas decisiones, Bella Italia ocupaba la tercera posición con 32 puntos en 16 encuentros, por detrás de Deportivo Colonia, que acumulaba 34 unidades en 17 partidos.

Sin embargo, la resolución administrativa de la AUF cambió el panorama: Bella Italia pasó a tener 35 puntos y se aseguró el segundo lugar, independientemente de los restantes resultados.

Deportivo Colonia, que también se beneficiará de la ausencia de Salus, ya había completado sus 17 partidos y no puede sumar más unidades en el Torneo Final. Así, el conjunto de Bella Italia consiguió su clasificación a la definición por el ascenso sin tener que salir a la cancha en la última jornada.

Deutscher finalista por el segundo ascenso en la Divisional C. Foto: Primera Divisional C

Deportivo Italiano y una polémica interna: la AUF recibió un aviso, pero el club asegura que quería jugar

Uno de los episodios más llamativos de esta definición se produjo con Deportivo Italiano, institución que quedó envuelta en una controversia interna luego de que la AUF recibiera una comunicación formal anunciando que no se presentaría al partido frente a Bella Italia.

El 13 de noviembre, la Mesa Ejecutiva de la Primera Divisional C emitió una resolución en la que declaró la no presentación de Deportivo Italiano y dispuso otorgar los tres puntos a su rival. Además, estableció que se aplicaría administrativamente la multa correspondiente al club infractor.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando, a través de las redes sociales de Deportivo Italiano, se publicó un comunicado firmado por la Comisión Directiva y los jugadores, en el que se desconoció la decisión de no disputar el encuentro.

"La Comisión Directiva que viene conduciendo el club y el plantel de jugadores desconocemos esa comunicación. No participamos de ninguna decisión de no presentar al equipo ni la autorizamos. Nuestra voluntad es presentarnos y disputar el partido", expresó el comunicado.

Comunicado de Deportivo Italiano. Foto: Deportivo Italiano

El pronunciamiento dejó en evidencia un conflicto por la conducción de la institución. Según explicaron desde el club, recientemente habrían comparecido ante la AUF nuevas autoridades que invocaron un proceso electoral cuya convocatoria y realización son desconocidas por quienes suscribieron el comunicado.

En ese sentido, manifestaron que rechazan dicho proceso y cuestionan su regularidad. "Solicitamos a AUF que esclarezca urgentemente estos hechos y adopte las medidas necesarias para que el equipo pueda disputar el encuentro", agregaron.

Asimismo, advirtieron que iniciarán las acciones legales que correspondan para defender los intereses de la institución y la integridad deportiva del campeonato.

El comunicado concluyó con una frase que refleja la postura de los futbolistas y de quienes se identifican como las autoridades del club: "Nuestro compromiso es con Deportivo Italiano. Queremos defender sus colores en la cancha".

De esta manera, mientras una comunicación formal atribuida a Deportivo Italiano provocó que la AUF declarara su no presentación, desde las redes oficiales de la institución se manifestó una postura completamente diferente, exponiendo diferencias internas sobre quiénes ejercen la conducción del club.

Bella Italia y Deutscher definirán el segundo ascenso

Más allá de las controversias que rodearon la última jornada, la definición deportiva por el segundo ascenso ya tiene protagonistas, fecha y escenario confirmados.

Sportivo Bella Italia, que finalizó segundo en el Torneo Final gracias a los puntos obtenidos administrativamente ante Deportivo Italiano, enfrentará a Deutscher, que ya tenía asegurada su participación en esta instancia.

¡VAMOS POR EL ASCENSO! 👊



🔜 La final ante Deutscher será a partido único con día y hora a confirmar. #ForzaAzzurro pic.twitter.com/V20sxAwawD — Sportivo Bella Italia (@SpBellaItalia) November 19, 2026

El encuentro se disputará el domingo 6 de diciembre a las 15:30 horas en el Parque Palermo, donde estará en juego el segundo ascenso a la Segunda División Profesional para la temporada 2027.

El primer boleto ya quedó en manos de Bella Vista, que se consagró campeón de la Primera Divisional C.

De esta manera, el fútbol uruguayo conocerá a su segundo ascendido en una definición que llega precedida por una última fecha atípica, marcada por partidos que no se disputarán, puntos otorgados administrativamente y una controversia institucional que puso el foco sobre la organización del campeonato.