Gastón Martirena, futbolista de Nacional, protagonizó este jueves un gesto solidario al donarle una casa a un niño que sufre leucemia 11 años después de que su hermano, Agustín Martirena, dejara atrás un meduloblastoma maligno en la cabeza tras recibir ayuda de la Fundación Pérez Scremini. Junto con esta misma entidad y Cireneos se encargaron de entregarle un nuevo hogar a un pequeño que hoy realiza un tratamiento oncológico.

"Ayer se lo entregamos a la familia, estuvimos como dos horas allá porque era un container gigante y tuvieron que llevar dos grúas. Estuvimos dos horas para que lo metieran para el establecimiento", reveló Agustín Martirena en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva).

Gastón Martirena junto con el niño durante la entrega de su nuevo hogar. Foto: Fundación Pérez Scremini y Cireneos en Instagram.

Al ser consultado sobre qué piensa del gesto que tuvo su hermano y cómo reaccionó la familia del niño, dijo: "Gastón estaba muy contento porque a él le gusta ayudar y siempre que puede le gusta, eso es excelente. La familia estaba re emocionada y la madre obviamente llorando y todo".

"Gastón les compró un container todo amoblado, en excelentes condiciones, es una casa", detalló.

El proceso de recuperación de Agustín Martirena

Agustín Martirena narró cómo fue su propio proceso de recuperación hace 11 años. "Tuve meduloblastoma maligno en la cabeza en 2014, me operaron el 4 de abril del 2014. Después de dos meses me hicieron radioterapia y después quimioterapia. Me llevó 10 u 11 meses curarme. Me ayudó la Fundación Pérez Scremini, Los Nostálgicos del Fútbol (grupo de exjugadores que ayudan a otros futbolistas y personas) , que se contactaron con el SUNCA para que me hicieran un cuartito y un baño en mi casa y el Club Las Flores, que hizo festivales a beneficio".

"El gesto de Gastón la verdad me pareció excelente porque yo pasé por la misma situación y no tuve ningún gesto de un futbolista, sino de futbolistas retirados, la verdad que me re emocionó el gesto que tuvo con el nene que tiene leucemia", añadió.

En 2025 Agustín fue recibido por el plantel de Nacional y se fotografió con varios futbolistas, entre ellos Álvaro "Chino" Recoba: "En el 2015 mi tía Bettina Álvarez arregló con Rubén Sosa y fuimos con Gastón Martirena y mi madre hasta ahí. El niño Reyes me pusieron en esa foto con el Chino, ya no tenía nada de pelo ahí. También estaba el Mama Diego Arismendi e Iván Alonso, me hicieron recorrer todo Los Céspedes".

Por último Agustín elogió el trabajo que hacen a diario en la Fundación Pérez Scremini: "Más allá del trato oncológico te dan una mano tremenda porque no podés andar en ómnibus, también te dan para los taxis, mayormente a la gente de afuera; te ayudan en todo. No sé muy bien explicarte porque es mucho lo que te ayudan".