Peñarol vuelve al Campeón del Siglo contra MC Torque por Copa AUF Uruguay: hora, dónde ver y venta de entradas

Peñarol vuelve este martes a su Estadio Campeón del Siglo luego de casi dos meses, para enfrentar a Montevideo City Torque por el único partido pendiente de la segunda fase de la Copa AUF Uruguay. El ganador será rival de Libertad de San Carlos en octavos de final. El partido comienza a las 19:30 horas, con el arbitraje de Bruno Sacarelo; no habrá VAR.

Cabe recordar que Peñarol y Torque ya se enfrentaron por este certamen hace exactamente dos meses, por la fase de grupos: ganó el Carbonero 1-0 con gol de Eric Remedi y a la postre clasificó primero del Grupo 1 con cinco puntos, producto de esa victoria y los empates con Atenas (2-2) y Danubio (1-1).

Será el cuarto cruce de la temporada: por el Apertura ganó Peñarol 3-1 y por el Clausura, el más reciente, empataron 1-1.

Sin la mochila del Clausura, el equipo de Diego Aguirre tiene la oportunidad de cambiar la pisada y encauzar el barco de nuevo hacia la victoria, sabiendo que su principal objetivo no es la Copa sino la Liga AUF Uruguaya, y debe abrochar la Tabla Anual cuanto antes para clasificar de una vez por todas a las finales.

Por lo tanto, y tal como ha sido en los tres partidos que van de este certamen, es un hecho que la Fiera no va a usar todos sus titulares para cuidarlos para el sábado, cuando juegue con Wanderers en el Parque Saroldi.

Pero dada la crisis deportiva que atraviesa el equipo, también es probable que varios titulares tengan minutos para ajustar detalles de un funcionamiento colectivo que hace unas cuantas semanas está en deuda.

En cuanto al 11, la principal certeza es que Sebastián Britos estará en el arco, detrás de una línea de cuatro que combinaría experiencia y juventud: Facundo Álvez y Mauricio Lemos irían en la zaga, con Brian Barboza por derecha y Lucas Hernández por izquierda.

En el doble cinco estarían Jesús Trindade y Tomás Olase, mientras la incógnita está de la mitad hacia adelante. El único jugador de Tercera a la orden es Mateo Ureta, quien ayer jugó solo 60’ ante Wanderers.

Como no es tiempo de probar, aunque Aguirre pare un equipo alternativo, la mayoría de quienes ocupen el banco serán posiblemente titulares habituales.

Franco Pizzichillo y Eric Remedi disputan la pelota en el partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Hora, dónde ver y venta de entradas

Día: martes 27 de octubre

Hora: 19:30

Torneo: Copa AUF Uruguay

Estadio: Campeón del Siglo

TV: DSports/DGO y Flow

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Marcelo Alonso, Ernesto Hartwig.

4º árbitro: Kevin Fontes.

VAR: no hay.

Los socios de Peñarol pueden canjear gratis su entrada a través de la aplicación CAPP, mientras que las entradas generales se pueden adquirir por Tickantel o Redpagos y tiene un valor de $200 la Tribuna Cataldi, $390 la Damiani y $590 la Henderson.

Los visitantes de Montevideo City Torque irán a la Tribuna Guelfi y el costo de su entrada es de $200.

