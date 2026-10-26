Peñarol entre elecciones y crisis deportiva: la fuerte crítica a Ruglio mientras prepara otra cena con el plantel

Como era previsible, el empate sin goles con Juventud alborotó el avispero y fue el principio de un fin de semana agitado para Peñarol. Pese a los cambios que probó Diego Aguirre, de nombres y de esquema, el equipo volvió a fallar y ahora comprometió también la Tabla Anual, que un par de semanas atrás estuvo a punto de abrochar.

La crisis deportiva es palpable a todo nivel: desde los silbidos en la tribuna al entredicho entre los jugadores por el gesto inocente de Leonel Jaime; y de los cuestionamientos al trabajo del entrenador hasta el lógico cruce mediático entre dirigentes en medio de la campaña electoral.

Las repercusiones del episodio del joven argentino quizás fueron desmedidas para un cruce normal entre futbolistas adentro de la cancha, pero justificadas por sus lágrimas en pleno partido y la relevancia que le dio el propio presidente.

El mensaje de Ignacio Ruglio junto a Leonel Jaime. Foto: Captura.

Ignacio Ruglio compartió una foto con Jaime y un mensaje de respaldo: “Asado de sábado. Calma y energía positiva (...) Vamo arriba Leo que todo va a estar bien”. Y fue Jaime quien intentó ponerle punto final al asunto con su propio mensaje en redes sociales: “Peñarol es una familia y como en todas, hay momentos malos, pero se resuelven adentro de casa”.

El mensaje de Leo Jaime.

Pero más allá de mensajes alentadores, la interna está picada y este lunes todos van a tener la oportunidad de verse las caras.

Ruglio invitó a todo el Consejo Directivo a una cena en Los Aromos, junto al plantel y el cuerpo técnico, como medida para “estar todos apoyando y juntos hasta encaminar esto”, explicó el presidente a Ovación. Sin embargo, no están todos alineados con esa salida.

Santiago Sánchez, nuevo presidente del básquetbol de Peñarol. Foto: Enrique Arrillaga | El País

Santiago Sánchez, candidato a presidente y uno de los opositores que la semana pasada estuvo afín a un cambio de DT, expresó su desacuerdo (en Punto Penal) y envió un mensaje directo al presidente: “Sería muy bueno que Ruglio defina esta semana si se presenta o no a las elecciones y no genere suspicacias”, aseveró, por especular con el desenlace del campeonato para definir si postularse o no a las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre.

Cabe destacar que este martes no habrá reunión del Consejo Directivo aurinegro, como es habitual, porque coincide con el partido del Carbonero frente a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, en la vuelta del equipo al Estadio Campeón del Siglo.