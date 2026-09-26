Peñarol vs. Boston River por la fecha 8 del Clausura: hora, dónde ver y probables 11 de ambos equipos

Hoy comienza una semana especial para Peñarol. Primero porque el lunes celebra su 135º aniversario, pero además porque esta tarde juega el primero de los tres partidos que tiene programados en apenas ocho días: nueve puntos claves para encaminarse al título de campeón uruguayo que pretende recuperar a fin de año.

El Carbonero recibe este sábado en el Estadio Centenario a Boston River, para jugar desde las 18:30 horas por la octava fecha del Torneo Clausura. El árbitro del partido será Javier Burgos, mientras que Diego Dunajec estará en la cabina del VAR.

Sin su gente debido a la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la AUF por los incidentes al final del clásico en el Campeón del Siglo. El castigo fue la quita de un punto, multa de 150 UR (equivalente a unos 7.000 dólares), cuatro cierres de su estadio y jugar los siguientes cuatro partidos como local sin su público: hoy cumple el segundo y quedarán Progreso (fecha 10) y Wanderers (fecha 13).

Si bien el Manya jugó el jueves frente a Danubio por Copa AUF Uruguay, Diego Aguirre eligió un equipo completamente alternativo para cuidar a sus titulares para esta intensa seguidilla que se avecina. Hoy es con el Sastre y luego dos finales: el miércoles de noche contra Montevideo City Torque (primero en el Clausura con 18 puntos y segundo en la Tabla Anual con 53) y el domingo próximo frente a Racing (campeón del Apertura y también segundo en la Anual con 53 unidades). El Manya lidera la Anual con 55 puntos y en el Clausura marcha a mitad de tabla con 12.

El equipo de la Fiera para esta tarde sale casi de memoria, porque desde la derrota clásica parece haber dado en la tecla y encontrar un 11 funcional a las características y virtudes de los futbolistas en cancha. No obstante, se esperan variantes respecto al partido por la fecha anterior con Cerro, al menos en defensa porque vuelve a estar disponible Lucas Ferreira tras cumplir un partido de suspensión por cinco amarillas acumuladas.

Así las cosas, Peñarol saldría a la cancha con Washington Aguerre bajo los tres palos, detrás de una línea de tres que formarían Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Maxi Olivera. El del fondo con más chances de salir es Mauricio Lemos, que salió sentido del partido anterior en el Tróccoli. Adelante el doble cinco de Eric Remedi y Nicolás Fernández, con Javier Cabrera ocupando el carril derecho y el joven Thiago Espinosa el carril izquierdo. Eduardo Darias es baja por un desgarro que ya lo marginó del último partido con Cerro.

Más adelante el famoso doble enganche que forman Leandro Umpiérrez y el Leonel Jaime, la variante táctica que encontró Aguirre para aportarle al equipo más presión, dinámica y juego asociado, sin resignar la solidez defensiva ni la presencia en ofensiva. Y como principal referencia del ataque: Matías Arezo, el goleador aurinegro en lo que va de la temporada con 14 celebraciones.

Del otro lado aparece un equipo alicaído de Boston River, que hace dos semanas se quedó sin director deportivo (Pablo Álvarez fue contratado por Nacional) y tras la última derrota en la hora con Progreso también sin director técnico: Ignacio Ithurralde fue cesado por los malos resultados. Diego Jaume tomó el cargo como entrenador interino de un equipo que encadena tres derrotas y cuatro partidos sin ganar.

Matías Arezo y Fredy Martínez disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Boston River. Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol - Boston River

Día: domingo 13 de setiembre

Hora: 16:30

Estadio: Centenario

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Carlos Barreiro y Amador De Prado.

4º árbitro: Jonathan De León.

VAR: Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

Peñarol:

Washington Aguerre;

Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Maxi Olivera;

Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi, Thiago Espinosa;

Leonel Jaime, Matías Arezo, Leandro Umpiérrez.

DT: Diego Aguirre

Boston River:

Bruno Antúnez;

Juan Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Fredy Martínez;

Rodrigo Saravia, Marco Oroná, Agustín Amado;

Leandro Suhr, Nicolás Siri, Facundo Muñoa.

DT: Diego Jaume

