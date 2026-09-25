El debutante que generó los aplausos en otra tarde silenciosa de Jardines: Danubio y Peñarol empataron 1-1

El calendario dispuso que Peñarol y Danubio se enfrentaran ayer (jueves) de tarde en Jardines del Hipódromo y allí se presentó el equipo de Diego Aguirre, pero con una cara distinta a la habitual: un 11 inicial completamente alternativo, con 15 de 21 jugadores convocados formados en el club y un promedio de edad bajísimo, al igual que la media de minutos jugados en la temporada de la mayoría.

De hecho, ocho de la lista todavía no habían jugado en Primera, ahora quedan cinco. Debutaron tres y uno fue figura.

Entre conflictos por el uso del VAR, cruces entre Tenfield y la AUF por la producción del evento y la interminable batalla por los derechos de televisión del fútbol uruguayo, el inicio partido se postergó media hora. La idea era jugar en simultáneo con Montevideo City Torque y Atenas de San Carlos, pero en el Charrúa no quisieron esperar por líos ajenos y empezaron en hora: empataron 3-3, unos 30 minutos antes de que Federico Río pitara el final en la Curva de Maroñas.

El Manya salió a jugar con un 4-2-3-1 bien marcado: línea de cuatro en el fondo, doble cinco, dos extremos y el Cepillo González flotando atrás del Cabecita Rodríguez, única referencia ofensiva. El local con línea de tres en el fondo, doble cinco, dos carrileros y tres arriba.

Si bien Danubio tuvo dos o tres chances claras en el primer tiempo que hicieron lucir a Sebastián Britos bajo los tres palos, Peñarol fue creciendo con el paso de los minutos y se adueñó de la pelota durante gran parte del partido. Y fue por la banda izquierda que encontró al jugador más punzante: Valentín Rivera.

El juvenil de Peñarol, Valentín Rivera, ante Enrique Femia de Danubio. Foto: Estefanía Leal

Volante/extremo zurdo de 19 años que firmó días atrás su primer contrato profesional con el club (por tres años), arrancó el partido como lateral izquierdo. Pero con el ingreso de Lucas Hernández en el complemento se adelantó para ocupar su posición natural.

Siete minutos bastaron (52’) para que ganara en velocidad, llegara al fondo y metiera un fuerte buscapié que encontró el de un rival, pero terminó adentro del arco: a Gonzalo Rodríguez le rebotó un despeje y la metió en su propio arco.

El juvenil de Peñarol salió del campo a 15’ del final entre aplausos de sus compañeros y otros miembros de la delegación aurinegra, los únicos parciales en otro silencioso partido a puertas cerradas en Jardines. Le dejó su lugar a otro debutante, Aron Méndez (18, volante), y también tuvo su estreno Tomás Gemelli (18, delantero).

Cuando quedaban solo 10 minutos reglamentarios para el final, un golazo de Mateo Peralta sobre el cierre sentenció la igualdad. El 10 danubiano sorprendió por el segundo palo y ensayó una volea que sorprendió a Britos y dejó al franjeado bien parado para clasificar como mejor tercero, con cuatro puntos.

El Carbonero quedó único líder del Grupo 1 con cinco puntos. Pero los puntos que le interesan a Aguirre son los de este sábado contra Boston River, para seguir dando batalla en el Clausura y la Tabla Anual.