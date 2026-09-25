Los cinco jugadores de Peñarol que superaron sus lesiones y volvieron a la cancha frente a Danubio

Peñarol ya estaba clasificado a la fase siguiente de la Copa AUF Uruguay, Diego Aguirre rotó completamente el equipo y priorizó absolutamente el partido de este sábado con Boston River, por los puntos del Clausura y Tabla Anual. Pero el empate de ayer jueves con Danubio en Jardines del Hipódromo tuvo más de un aspecto positivo que el entrenador no dudó en destacar.

“La expectativa mas allá del partido era la vuelta de algunos jugadores que podían tener minutos, cumplieron con el objetivo de jugar 45 y lo hicieron bien, nos sumó mucho tener este partido hoy”, expresó la Fiera en zona mixta tras el 1-1, en una clara referencia a Nahuel Herrera, el juvenil Facundo Álvez, Jesús Trindade, Facundo Batista y Jonathan Rodríguez: cinco jugadores que transitaron largas recuperaciones por sus respectivas lesiones.

“Nos permitió jugar un partido sin la presión del resultado y pudimos manejar el plantel”, agregó el entrenador y sobre Herrera enfatizó: “Lo importante es que hoy volvemos a contar con él”.

El joven defensa central jugó apenas 394 minutos entre siete partidos esta temporada, marcada por aquella doble luxación de hombro que requirió una intervención quirúrgica en España, y posteriormente la fractura del quinto metatarsiano de un pie —cuando recién había vuelto a jugar dos partidos— que lo volvió a alejar de las canchas por casi dos meses más. Sano, es un pilar del equipo en la consideración del DT y será clave volver a tenerlo a la orden para lo que resta del año.

Jonathan Rordríguez de Peñarol frente a Danubio. Foto: Estefanía Leal

Por otro lado, Trindade volvió luego de 10 semanas de baja por un complejo desgarro que lo marginó. También por un problema muscular, pero de entidad desconocida, Batisa estuvo unos partidos marginado y volvió a jugar. Facundo Álvez (19 años) superó una dolorosa luxación de cadera en mayo y necesitó más de tres meses de recuperación. Mientras que el Cabecita Rodríguez sumó minutos para seguir poniéndose a punto y ayer se lo vio más rápido y mejor.

Asimismo, debutaron tres juveniles en Primera: Valentín Rivera (19 años, volante o extremo zurdo) de titular y provocó el gol en contra, y Aron Méndez (18, volante) y Tomás Gemelli (18, delantero) desde el banco de suplentes. Es decir, el partido le sirvió a la Fiera para darle minutos a un montón de jugadores que en un plantel largo carecen de oportunidades, y muchos respondieron a la confianza del DT.