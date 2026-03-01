Nacional vs. Peñarol por el Torneo Apertura: hora, probables equipos, cómo verlo en vivo y claves del clásico

Cuando la noche empiece a asomar en La Blanqueada y Andrés Matonte marque el inicio del clásico a las 19:30, los hinchas de Nacional y Peñarol empezarán a vibrar alrededor de un partido que cayó temprano en el fixture del Torneo Apertura pero que no por eso carece de emoción ni expectativa previa.

Es que mucho se habló durante la semana acerca de este encuentro que será arbitrado por Andrés Matonte y que se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central porque desde el viernes ya no queda ni un boleto disponible para la parcialidad Tricolor.

Nacional, que viene de vencer a Progreso en Durazno con algunas dudas en el funcionamiento, saldrá a jugar con el recuerdo más que fresco de la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 que el 30 de noviembre le ganó a su tradicional adversario en alargue con un gol de Christian Ebere para festejar el título de campeón que no se le daba desde el año 2022.

El equipo de Jadson Viera tendrá el apoyo de su gente ya que no habrá público visitante y buscará el triunfo por encima del rendimiento, pero el técnico sabe que una cosa lleva a la otra y durante la semana trabajó con la meta de mejorar en lo colectivo para poder empezar a mostrar su idea madre, esa que lo llevó a Flavio Perchman a elegirlo como entrenador del equipo a fines de 2025.

Con Camilo Cándido entre los convocados y dos posibles variantes respecto al equipo que salió a la cancha el sábado 21 de febrero en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, Nacional tiene una base de once definido con muchas fortalezas que pueden dañar a Peñarol pero, como todo equipo, con algunas debilidades que el rival buscará aprovechar.

Por un lado, el juego asociado de Nacional, si aparece, puede llegar a hacerle mucho daño a un equipo aurinegro que no ha podido afirmar una línea defensiva debido a un karma de este inicio de temporada como las lesiones.

Por otro, el albo sabe que tiene jugadores de jerarquía, nivel y experiencia en este tipo de partidos y es por eso que si la idea de juego no aparece o el plan no funciona, puede sacar la cara por el equipo y marcar la diferencia.

Nombres como los de Luis Mejía, Sebastián Coates, Camilo Cándido, Luciano Boggio, Nicolás López, Maximiliano Silvera, Gonzalo Carneiro y por supuesto, Maximiliano Gómez, pueden aparecer en cualquier momento del encuentro para sacar diferencias.

Diego Aguirre en la previa del partido entre Peñarol y Colo Colo. Foto: Natalia Rovira.

Y eso Peñarol lo sabe. Por tal motivo, >Diego Aguirre seguramente busque poner en cancha una oncena que se pueda adaptar a neutralizar esos dos aspectos: la creación de juego colectivo de Nacional y el nivel de varias de sus figuras.

La tarea no será sencilla para un equipo aurinegro que también tiene nombres importantes como Emanuel Gularte, Maximiliano Olivera (más allá de su larga inactividad), Eric Remedi, Leonardo Fernández y Matías Arezo, quien viene siendo el sostén del Mirasol en este inicio de Torneo Apertura con tres goles en la misma cantidad de partidos jugados hasta ahora.

Además, cuando las papas queman y el partido lo pide, el delantero de 23 años aparece y hoy irá en busca de un clásico consagratorio para hacer delirar al pueblo Carbonero.

Lo hizo en la primera fecha para abrir el camino de la victoria ante Montevideo City Torque, en la derrota ante Central Español anotando el descuento y en el triunfo de atrás frente a Deportivo Maldonado para empatar un partido que luego del aurinegro lo terminó ganando en el Estadio Campeón del Siglo.

El tricolor sabe que en Matías Arezo el Mirasol tiene su gran carta aunque también tiene claro que no puede descuidar a Leo Fernández, más allá de que el 10 Carbonero aun no ha aparecido en su esplendor en esta temporada 2026.

Condimentos sobran. La expectativa es muy alta y el clásico tuvo mucho estudio de los dos lados porque todos los quieren ganar, pero nadie lo quiere perder.

Una persona con una cámara en el Gran Parque Central. Foto: Archivo El País.

¿Dónde ver en vivo el clásico de este domingo 1 de marzo entre Nacional y Peñarol?

El partido que este domingo 1 de marzo Nacional y Peñarol jugarán por la cuarta fecha del Torneo Apertura desde la hora 19:30 en el Gran Parque Central se podrá ver en vivo en Uruguay y el resto del mundo.

La señal de DSports y los cables de Montevideo e interior transmitirán el encuentro por televisión, mientras que por streaming, el juego se verá mediante Disney+ y Antel TV.

El festejo de Christian Ebere tras el gol que marcó en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Hay clara ventaja de Nacional jugando en el Gran Parque Central contra Peñarol

Desde que en el año 2021 volvieron a jugarse clásicos oficiales en el Gran Parque Central, Nacional y Peñarol se han enfrentado en siete oportunidades entre torneo local y Copa Sudamericana.

El saldo es ampliamente favorable al club Tricolor, que obtuvo el triunfo en cuatro encuentros, mientras que empataron dos y el restante fue victoria del Carbonero.

Precisamente el único triunfo aurinegro en este siglo XXI fue por ese certamen continental el 15 de julio de 2021 cuando en el partido de ida de los octavos de final derrotó al albo 2-1 con goles de Agustín Canobbio y Valentín Rodríguez, descontando Gonzalo Bergessio para Nacional.

El último clásico que se jugó en el Gran Parque Central fue el de la revancha de las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 el 30 de noviembre, día en el que el tricolor ganó en alargue 1-0 con gol de Ebere.

Emanuel Gularte y Maximiliano Gómez en un clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Estefania Leal.

Nacional vs. Peñarol

TORNEO APERTURA

Cancha: Gran Parque Central

Hora: 19:30

Televisa: DSports / Cables / Disney+ / Antel TV

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Agustín Berisso y Héctor Bergaló

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

VAR: Leodán González, Diego Riveiro y Nicolás Tarán

Nacional

Luis Mejía

Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido

Lucas Rodríguez, Mauricio Vera, Luciano Boggio

Maximiliano Silvera/Nicolás López

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez

D.T. Jadson Viera

Peñarol

Washington Aguerre

Emanuel Gularte/Franco Escobar, Nahuel Herrera, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera

Eric Remedi, Jesús Trindade

Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni

Matías Arezo

D.T. Diego Aguirre