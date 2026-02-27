El operativo clásico: las puertas se abrirán a las 16:30 y la Abdon Porte tendrá tres filtros de ingreso

El Ministerio del Interior anunció los detalles del operativo para el clásico de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, donde Nacional recibirá a Peñarol, en el Estadio Gran Parque Central a las 19:30 horas. 739 policías estarán trabajando en torno al partido, que tendrá su apertura de puertas a las tres horas antes al inicio del juego.

Como suele suceder, la primera fase del operativo comenzó el jueves con distintos patrullajes en puntos de encuentro en el que suelen aglomerarse hinchas de ambos equipos, como pueden ser los estadios o campos de entrenamiento. El Jefe del Estado Mayor General de la Policía Nacional, Kerman Da Rosa, en conferencia de prensa además dijo que se van a "reforzar las inspecciones de seguridad" tras haberse ingresado al partido de la Supercopa Uruguaya elementos que no estaban permitidos. Sostuvo que si bien se van a mantener las dos inspecciones sobre el escenario deportivo, se reforzará "la seguridad en torno al escenario y también en el interior del Gran Parque Central".

El día del encuentro, el operativo comenzará a la hora 15:30, con patrullajes, controles preventivos, y zona de exclusión peatonal y vehicular, por las calles Urquiza, desde Jaime Cibils hasta Estero Bellaco y por las calles Comandante Braga entre 8 de Octubre y Juan Ramón Gómez. Previo al ingreso que se habilita a las 16:30 horas, habrá diversos controles donde se verificará documentación, entrada y reconocimiento facial. Da Rosa aclaró al hincha que habrá "tres filtros de ingresos para la Tribuna Abdon Porte, que entran por Urquiza y Comandante Braga". "Tomando en cuenta la última final del Campeonato Uruguayo, constatamos que más del 80% utilizó el filtro de Comandante Braga y 8 de Octubre. Recordemos a la parcialidad que existe otro filtro en Urquiza y Estero Bellaco, como también en Comandante Braga y Juan Ramón Gómez", aclaró al hincha tricolor, al que recomendó llegar con tiempo.

El Ministerio también informó que habrá puntos de control en rutas, para realizar inspecciones a vehículos que trasladen parciales con destino al Estadio Gran Parque Central, realizando espirometrías, detección de armas, pirotecnia y demás elementos que puedan afectar la seguridad.

Se podrá ingresar con radios portátiles con pilas chicas, bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, banderas de hasta dos metros por uno, termo y mate, botellas de plástico de hasta 600 ml, carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras; y de acuerdo a las condiciones climáticas, paraguas sin punta.

Está prohibido el ingreso de fuegos artificiales y bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia, bebidas alcohólicas, paraguas, elementos que puedan resultar ofensivos, objetos que puedan utilizarse como armas, causar daños, lesiones o usarse como proyectiles, material racista, xenófobo, político que pueda incitar a la violencia, y objetos que incrementen el riesgo de incendio o sean peligrosos para la salud.