Nacional vs. Albion por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional recibe a Albion hoy desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central por la fecha 14 del Torneo Clausura. El partido podrá verse en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Con la particularidad de que será sin público tras la sanción por los incidentes contra Deportivo Maldonado, el equipo de Daniel Carreño, que venía de tres partidos al hilo con estadio lleno, busca un triunfo con urgencia que les permita sostener la esperanza siempre sabiendo que una victoria de Liverpool lo saca de la carrera por el bicampeonato.

De todas formas, para el Bolso se torna impostergable la victoria en la disputa por escalar posiciones en la Tabla Anual, que hoy lo tiene a dos puntos de Deportivo Maldonado y Montevideo City Torque, y a cuatro de Peñarol.

Ante la baja de Lucas Rodríguez por haber llegado a la quinta amarilla, el técnico definió que su sustituto será Bruno Zuculini. A pesar de que en el táctico del miércoles alternaron su lugar con Santiago Silva, finalmente el argentino de 33 años ganó la pulseada.

En el carril izquierdo también había ensayado por momentos con Nicolás “Ojito” Rodríguez en lugar de Camilo Cándido, quien de todas formas no saldrá del equipo titular. Gastón Martirena y Luciano Boggio tienen su lugar garantizado, mientras que Rubén Botta alternó con Luciano González y podría considerarse la única duda. Aun así, el juvenil corre con más chances de decir presente desde el arranque.

Luciano Boggio con Nacional en pleno partido ante Liverpool por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Si bien Maxi Gómez presentó un cuadro estomacal el jueves y no pudo entrenar con normalidad, está previsto que lidere la ofensiva del Bolso acompañado por Tiziano Correa, quien llega con cuatro amarillas. En el banco aguardará Maxi Silvera, que lleva tres goles anotados en los últimos dos partidos oficiales por Copa AUF Uruguay.

En la vereda de enfrente está el Pionero de Diego Franco y Federico Macías, que en poco tiempo le han aportado su impronta para alejarlo de la zona del descenso y ponerlo en carrera por clasificar a una copa internacional para 2027, su gran objetivo.

No podrán contar con Baltasar Barcia ni con Agustín Vera, quienes venían de ser titular frente al Depor, debido a que son jugadores que pertenecen a Nacional. A su vez, tendrán la baja del arquero Sebastián Jaume por su convocatoria a la selección uruguaya y por eso estará Santiago Silva.

En tanto, Federico Puente también es baja. Por tanto, es muy probable que se metan en el once Francisco Couture y Santiago Costa, así como Carlos Airala, uno de los jugadores desequilibrantes que tienen en el sector ofensivo.

Hoy Albion se ubica octavo en la Tabla Anual con 47 puntos y está en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana, a cuatro unidades de alcanzar a Wanderers (51).

Nacional vs. Albion por el Torneo Clausura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Nacional: Alexis Martín; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Luciano González, Camilo Cándido;Tiziano Correa, Maxi Gómez. DT: Daniel Carreño.

Albion: Santiago Silva; Matías de los Santos, Pablo Lacoste, Francisco Couture; Carlos Airala, Tomás Moschión, Francisco Ginella, Santiago Costa, José Álvarez;Tobías Figueroa, Álvaro López. DT: Diego Franco y Federico Macías.

Árbitro: Esteban Guerra.

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Jonathan De León.

VAR: Christian Ferreyra y Javier Irazoqui.

Hora: 20:00.

TV: DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.

Estadio: Gran Parque Central.