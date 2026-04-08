Mirá el gol de Gastón Martirena en el triunfo de Racing en su debut en la Copa Sudamericana

Racing se recuperó rápido de la derrota en el clásico, comenzando la Copa Sudamericana con el pie derecho. El equipo de Gustavo Costas, que la última vez que jugó la competición, la ganó, superó por 3-1 ante Independiente Petrolero, donde tuvo una mano del uruguayo Gastón Martirena, que anotó el 2-0 parcial de su equipo.

El tanto del Charrúa llegó a los 37', con un buen pase profundo de Gonzalo Sosa, que encontró a Martirena bien proyectado por derecha, y con un remate potente al primer palo, logró superar la al arquero Johan Gutiérrez.

¡FIERRAZO DEL URU PARA EL SEGUNDO! Martirena desenfundó un derechazo infernal y marcó el 2-0 de Racing ante Independiente Petrolero.



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El uruguayo tuvo además una chance en el segundo tiempo, con un tiro libre muy lejano, que esta vez el arquero le terminó sacando del ángulo.

¡HABÍA QUE CERRAR EL ESTADIO, URU! Jhohan Gutiérrez voló y le negó lo que era un golazo de tiro libre a Martirena.



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Martirena, que suma en sus últimos cinco partidos de Sudamericana, cuatro goles, fue además el segundo jugador de mayor valoración de su equipo, solo por detrás del arquero Facundo Cambeses, que permitió solo un gol de penal, y tuvo tres atajadas con remates dentro del área. Por su parte, el lateral que se desempeñó como extremo por derecha, contribuyó con cuatro recuperos de balón y un pase clave, que Bruno Zuculini terminó rematando desviado.

Las estadísticas de Gastón Martirena en el triunfo de Racing 3-1 sobre Independiente Petrolero, por la Copa Sudamericana 2026.

Pese al triunfo por dos goles, no fue sencilla la tarea para Racing, que sufrió un mano a mano muy claro de Rodrigo Rivas en el arranque, que remató desviado. El equipo argentino, resistió los embates del equipo boliviano, —con dos chances claras en contra— y llegó al primero tras una pelota que trabó Alan Forneris, y salió rebotada para Gonzalo Sosa, que con un potente remate de afuera del área puso el 1-0, a los 27'.

Cambeses empezó a agigantar su figura, con una buena atajada ante un tiro cruzado de Rivas, y otra maravillosa sobre Gustavo Cristaldo, en un mano a mano, para sostener el empate.

Tras el gol de Martirena, Independiente Petrolero logró llegar al descuento gracias a un penal que provocó Ignacio Rodríguez, con una sujeción prolongada tras un centro. El brasileño Thomaz lo puso arriba a la izquierda, haciendo inútil la estirada de Cambeses, que acertó el lado.

El arquero tuvo una nueva intervención clave en el arranque del segundo tiempo, con una mano tremenda a contrapié ante un nuevo remate de Rivas. Racing, que perdonó de contra, tuvo en Franco Pardo a su héroe, sacando de la línea un remate de Gustavo Cristaldo, cuando Cambeses ya estaba vencido. En la agonía del partido, Matías Zaracho fue a pelear una pelota que parecía del arquero, lo primereó y luego asistió a Adrián Fernández, que con arco vacío anotó el tercero.

Racing lidera el grupo E, a la espera del cruce entre Botafogo y Caracas el jueves.