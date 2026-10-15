Luis Suárez asistió en un golazo que le valió a Inter Miami la clasificación a los playoffs de la MLS Cup

Inter Miami logró superar la fase regular de la MLS. Se aseguró su lugar en los playoffs al vencer a New York City 2-0, con Luis Suárez como protagonista de un golazo que culminó Germán Berterame.

El Pistolero dio la asistencia al goleador mexicano luego de una sucesión de pases de primera, donde Lionel Messi la rebotó para Rodrigo De Paul, y el mediocampista colocó un gran pase por encima de la línea de defensores, que llegó al salteño y este envió al medio para que el ex América empujara sin arquero.

Para el uruguayo significó alcanzar la sexta contribución de gol en los últimos cinco partidos. Venía de sumar doblete y asistencia en la goleada 4-0 ante D.C. United.

A los 20' Las Garzas ya ganaban 1-0 y lograron ampliar al cierre del primer tiempo, agarrando al equipo neoyorquino en retroceso. Messi terminó asistiendo a De Paul, que con un potente remate de afuera del área castigó a Matthew Freese.

La franquicia del Manchester City intentó, pero sin claridad. La más clara la tuvo para descontar en los descuentos, luego de un penal de Ian Fray sobre Talles Magno, pero Dayne St. Clair tapó notablemente sobre su palo derecho el remate de Nicolás Fernández.

A cinco fechas del final, Inter Miami se mantiene en el segundo lugar de su conferencia y sabe que con un triunfo más asegura su lugar en los octavos de final de los playoffs de la MLS Cup, título que defiende tras ser campeón en 2025.

Recordar que los siete mejores de la zona avanzan directamente a los octavos de final, mientras que el octavo va ante el noveno por el último cupo de cada conferencia. Además está en juego el Supporters Shield que Nashville lo tiene encaminado, con 14 puntos de ventaja y 15 en juego.

Además el triunfo le valió trepar al segundo puesto de la tabla general y de esta manera le sacó cinco unidades al quinto, que marca la brecha de clasificación a la Concacaf Champions Cup, el título que viene siendo esquivo para Las Garzas.