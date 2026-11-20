La Liga AUF Uruguaya confirmó a siete de los ochos equipos que jugarán competencias internacionales en 2027, pero solo tres ya saben a que competición entrarán.

Al obtener su boleto a las finales, Peñarol es el único confirmado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo acompañará el ganador de las semifinales entre Liverpool y Racing. El otro que sacó pasaje a la principal competencia del continente es Montevideo City Torque, que pase lo que pase jugará la fase 2 tras ser segundo en la Tabla Anual, es decir que debe pasar dos fases para llegar a los grupos.

En Copa Sudamericana ya aseguró su lugar Wanderers, que al salvarse del descenso jugará el torneo al ser séptimo en la acumulada.

Cómo se definen los últimos cupos a copas internacionales

El segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores saldrá de la semifinal entre Liverpool y Racing.

Por su parte, hay cuatro equipos disputándose la chance de ser Uruguay 4 y clasificar a la fase 1 de la Libertadores. La prioridad la obtiene el campeón de la Copa AUF Uruguay. Si la ganan Nacional o Juventud sacan pasaje al torneo internacional.

Pero si el título lo levantan Montevideo City Torque —que ya es Uruguay 3— o Danubio —que no puede jugar competiciones Conmebol por irse a la Segunda Profesional AUF— se libera un cupo a la Anual. Este lo obtendría Racing, si pierde la semifinal, o Deportivo Maldonado, en caso de que el Cervecero avance a las finales.

En cambio, si Nacional o Juventud ganan la Copa AUF Uruguay, el equipo de Sayago juega la Copa Sudamericana si cae ante Liverpool. Si sucede uno de estos dos casos o ambos, también serán los fernandinos quienes estarán en el segundo torneo en importancia del continente.

Para negriazules la matemática es sencilla. Si gana la semifinal irá a fase de grupos de la Libertadores y si la pierde jugará la Sudamericana.

Similar es el caso de Nacional, que en caso de ganar la Copa AUF Uruguay juega la fase 1 del principal torneo del continente y si la pierde jugará La Gran Conquista.

El último equipo que está esperando resultados es Albion. El Pionero puede jugar competiciones internacionales por primera vez en su historia si la Copa AUF Uruguay no la levanta Juventud. En dicho caso, se quedará con el último cupo a la Sudamericana.