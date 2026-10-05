“Les queda grandísimo el Estadio Centenario”: exdirectivo de Racing apuntó a la venta de entradas de Peñarol

Peñarol derrotó 1-0 a Racing en el Estadio Centenario, pero una vez terminado el encuentro la discusión se trasladó desde la cancha hacia las redes sociales. El motivo fue una publicación de Javier Cabo, exdirectivo de Racing, quien cuestionó la concurrencia de público aurinegro y lanzó una frase que rápidamente generó polémica.

Cabo, ex vicepresidente de la asociación civil de Racing utilizó su cuenta de "X" para referirse a la cantidad de entradas vendidas para el encuentro y apuntó directamente contra Peñarol y la elección del Estadio Centenario como escenario.

“Una vez más 8000 personas traen, les queda siempre grandísimo el Estadio Centenario, pero hay un reglamento que los cuida y ‘no pueden’ ir a Sayago”, escribió el exdirigente académico.

Esto se generó ya que minutos antes del comienzo del encuentro, varios periodistas compartieron la información de que se habían vendido 8.000 entradas en total para el encuentro decisivo entre Racing y Peñarol en el Estadio Centenario.

En su publicación también hizo referencia al escenario habitual de Racing, el Parque Osvaldo Roberto: “En Millán 4712, era otro partido. Seguimos yendo. Vamo nosotros”, agregó junto a una bandera con los colores de la institución de Sayago.

Una vez mas 8000 personas traen, les queda siempre grandisimo el Estadio Centenario, pero hay un reglamento que los cuida y "no pueden" ir a Sayago.

En Millan 4712, era otro partido.

Seguimos yendo 🇳🇬

Vamo nosotros. pic.twitter.com/5aM9HdSoJ9 — Javier Cabo (@JavierCaboUy) October 5, 2026

El mensaje no pasó inadvertido y rápidamente provocó la reacción de varios hinchas de Peñarol, que respondieron a Cabo y generaron un fuerte intercambio en redes sociales a partir de sus dichos sobre la convocatoria mirasol.

Más allá de la polémica fuera de la cancha, Peñarol consiguió lo que fue a buscar al Centenario: se impuso 1-0 ante Racing y sumó tres puntos, mientras que del lado de la Academia quedó el lamento por no haber podido aprovechar la chance de meterse de lleno en la pelea por la Tabla Anual y, al menos desde la mirada de su exdirectivo, la sensación de que disputar el encuentro en Sayago podría haber planteado un escenario diferente.