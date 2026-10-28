La visita del Merendero Caminando Juntos al Complejo Celeste: niños recibieron obsequios y una distinción especial

El pasado 22 de octubre el Complejo Celeste abrió sus puertas para recibir a los chicos del Merendero Caminando Juntos. En ese día tan especial acudieron Diego “Ruso” Pérez, Esteban Gesto, Ariel Longo, Michel Visillac y jugadores de la selección uruguaya Sub 20 como Diego Forlán por medio de un mensaje, ya que estaba en Estambul (Turquía).

Acompañaron a los que hoy tienen techo para la lluvia, pero no tienen techo para la esperanza, participantes del Refugio Centro de Salinas- Intendencia de Canelones-MIDES.

El Ruso Pérez interrumpió la práctica para entregarles a los niños un diploma que los certifica como Celestes, porque la Celeste es de todos. “Dejamos constancia en el día de hoy en el Complejo Celeste te incorporas a la Celeste de todos. Requisitos: buen hijo, buen nieto, buen amigo y solidario”, dice el diploma.

El diploma que recibieron los niños. Foto: gentileza.

También recibieron su reconocimiento los participantes del Centro de Salinas -Intendencia de Canelones-MIDES, quienes han ofrecido su colaboración para realizar tareas de mantenimiento en los merenderos humildes.

Y la encargada del merendero Caminando Juntos, una madre para todos, recibió de manos del Ruso Pérez y de Michel Visillac una antigua revista El Escolar, dedicada al Día de la Madre. El profesor Esteban Gesto recibió de manos de dos niños del merendero Caminando Juntos la plaqueta de “Quijotes y Molinos”, de la Fundación Winners.

La Fundación Winners cambió la historia: el Quijote ya no se enfrenta a los molinos, sino que estos se convierten en vientos de impulso. Porque, si hay Quijotes, hay muchos molinos que impulsan a seguir adelante.

Ariel Longo y su esposa, Ana Miraballe, no solo compartieron el paseo con los niños, sino que también dedicaron toda la mañana a firmar autógrafos.

Quien guio la visita fue Miguel Roldán, contándole a los niños, uno por uno, los casilleros del vestuario del que fue de Forlán, Edinson Cavani, Luis Suárez, el Ruso y tantos otros legendarios jugadores de la Celeste.

Los niños recorriendo el vestuario del Complejo Celeste. Foto: gentileza.

Los jugadores de la Sub 20 como Ezequiel Amaro, Facundo Martínez y Cristofer Marques entregaron libros (Grupo DAP Libros SAS por una donación del Diario El País) y alfajores Rastaman a los niños del merendero. Además, compartieron un momento de aliento y motivación con los muchachos del Centro de Refugio, animándolos a continuar en la búsqueda de oportunidades laborales.