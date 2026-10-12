La noche de Emiliano Márquez: volvió a ser titular en Central Español, pero una lesión lo sacó entre lágrimas

La tarde de Emiliano Márquez frente a Nacional estuvo lejos de ser la esperada. El arquero de Central Español, que había recuperado la confianza del entrenador para volver a defender el arco palermitano después de varios meses complicados, sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego cuando apenas transcurrían 29 minutos del primer tiempo.

La situación generó preocupación en el conjunto palermitano, pero especialmente por la reacción del futbolista, que se retiró entre lágrimas y golpeando el césped con sus manos, visiblemente afectado por un nuevo contratiempo físico en una temporada que ha estado marcada por las dificultades.

Márquez sintió un fuerte dolor que le impidió continuar en el encuentro y, aunque todavía resta conocer el diagnóstico médico definitivo, se teme que pueda tratarse de un desgarro de importancia, teniendo en cuenta las molestias que manifestó el guardameta.

Una nueva lesión después de un año complicado

La lesión llega en un momento especialmente difícil para Emiliano Márquez, que venía de atravesar una temporada con varios obstáculos que le habían impedido tener continuidad en el arco de Central Español.

En primer lugar, el guardameta debió cumplir una importante sanción que lo mantuvo alejado de las canchas durante varias fechas. Posteriormente, cuando estaba en condiciones de volver a competir, sufrió una lesión que prolongó todavía más su ausencia.

Después de varias semanas de recuperación, Márquez había regresado a la convocatoria en el encuentro anterior ante Deportivo Maldonado, aunque en aquella oportunidad permaneció en el banco de suplentes.

Para el compromiso frente a Nacional, el entrenador Antonio Pacheco decidió devolverle la titularidad, apostando nuevamente por el arquero después de un largo período sin poder contar con él desde el inicio.

Sin embargo, la ilusión de recuperar la continuidad duró menos de media hora. A los 29 minutos del primer tiempo, una nueva lesión lo obligó a pedir el cambio y abandonar la cancha con una evidente mezcla de dolor y frustración.

Antonio Pacheco, DT de Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Una situación insólita demoró el ingreso de Federico Pintado

La salida de Márquez también dejó una situación particular durante el encuentro. El encargado de reemplazarlo fue Federico Pintado, aunque su ingreso al terreno de juego se demoró algunos minutos por un motivo poco habitual.

El arquero suplente había dejado sus canilleras en el vestuario y, cuando el cuerpo técnico le indicó que debía ingresar, advirtió que no tenía ese elemento obligatorio de protección.

Por este motivo, el cambio debió esperar hasta que le alcanzaran las canilleras desde el vestuario, lo que provocó una demora en la reanudación del encuentro.

Finalmente, Pintado pudo ingresar para ocupar el lugar de Márquez y hacerse cargo del arco de Central Español frente al conjunto tricolor.

La situación de Rodolfo, otro arquero lesionado en Central Español

Los problemas físicos en el arco no son nuevos para Central Español, que también tiene fuera de las canchas a Rodolfo Alves, uno de sus principales referentes en el puesto.

El guardameta continúa recuperándose de una lesión de rodilla que lo ha mantenido al margen de la actividad, aunque en filas palermitanas mantienen la esperanza de poder contar nuevamente con él antes de que finalice la temporada.

La ilusión del cuerpo técnico es que Rodolfo pueda regresar para disputar las últimas fechas del Campeonato Uruguayo, en una etapa decisiva para las aspiraciones del equipo de mantener la categoría.

Mientras tanto, la nueva lesión de Márquez representa otro dolor de cabeza para Pacheco, que deberá esperar los estudios médicos para conocer la gravedad de la dolencia y determinar si podrá volver a contar con el arquero en esta temporada.