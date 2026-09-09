La insólita franja del partido en la que Nacional sufrió el 40% de los goles en contra durante el 2026

Suele repetirse que los partidos no terminan hasta que el árbitro marque el final y Nacional lo tuvo que aprender a la fuerza. Es cierto que en más de una ocasión durante 2026 se quedó con puntos importantes a falta de poco para el final del partido, pero el 40% de los goles que sufrió en el año fueron luego de los 75 minutos.

La evidencia más clara es lo que ocurrió el último fin de semana cuando al Bolso le marcaron en el minuto 94 y le empataron el partido por lo que Juventud de Las Piedras le arrebató dos puntos que estaban prácticamente ganados en el Gran Parque Central.

Son 50 los tantos que le marcaron a Nacional desde que comenzó la temporada y 20 de ellos fueron en el último cuarto de hora o ya entrados los descuentos del partido.

En el Torneo Apertura, Boston River le marcó a los 81’ aunque solo fue el empate parcial de una victoria 2-1, Peñarol le ganó 1-0 por un gol que llegó a los 76’, Deportivo Maldonado le marcó a los 80’ (3-2) y a los 97’ (4-2) para sentenciar la derrota tricolor y Danubio se lo ganó con un tanto a los 76’ por 2-1.

Ya pasando al Torneo Intermedio, Deportivo Maldonado volvió a golpear en el final porque le hizo los tres goles de un 3-0 entre los 78’ y los 95’, Wanderers puso el 2-0 de una derrota 2-1 cuando el reloj marcaba 90 minutos y Progreso puso un empate parcial -que terminó siendo victoria 2-1 del Bolso-cuando iban 78’.

En el Torneo Clausura fue Racing quien sentenció una derrota por 2-0 a los 82’, mientras que luego llegó el gol de Agustín Alaniz para el 2-2 ante Juventud de Las Piedras a los 94’.

Del festejo de los jugadores de Deportivo Maldonado a la bronca de los de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En el marco de los torneos internacionales también ocurrió porque en Copa Libertadores Nacional dejó sus primeros puntos en Chile ante Coquimbo al recibir un gol en el minuto 95 que sentenció el 1-1 final de ese estreno.

Deportes Tolima descontó a los 80’ en Montevideo, más allá de que fue triunfo tricolor por 3-1, aunque en Colombia sí sufrió por duplicado porque dos de los tres goles del 3-0 cafetero llegaron a los 78’ y 89’ cuando todavía estaba en partido.

Con Universitario estaba 2-2 y fue derrota 4-2 porque le marcaron a los 81 y a los 91 minutos.

En Copa Sudamericana también le sucedió teniendo en cuenta que Tigre estiró la diferencia en Montevideo al marcar el 3-0 a los 90’ y cuando el Bolso estaba en partido y a un gol de empatar la llave le hicieron el gol que sentenció la eliminación en Argentina a los 82 minutos.

Santiago López celebrando el gol de Tigre en el Estadio José Dellagiovanna. Foto: LUIS ROBAYO/AFP fotos.

El segundo tramo en el que Nacional sufrió más goles fue entre el minuto 31 y el cierre de la primera parte en los que le marcaron ocho tantos.

Luego están igualados los tramos entre los 16’ y 30’ y los 46’ y 60’ ya que al Bolso le marcaron siete goles en cada uno. Fueron seis los tantos sufridos en los primeros 15 minutos de los partidos, mientras que solamente le marcaron dos veces entre los 61’ y los 75’.

Es un hecho que será un detalle a ajustar y que si bien le afectó a lo largo del año y con los distintos técnicos que tuvo, será Daniel Carreño el que tendrá que trabajarlo junto al plantel.