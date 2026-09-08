El reencuentro de Pablo Álvarez y Daniel Carreño en Nacional, el técnico que lo hizo debutar en Primera

Luego de defender a Nacional en la Séptima, Sexta, Cuarta y Tercera División, a Pablo Álvarez le llegó la oportunidad de debutar en Primera y 2007 iba a ser el año indicado para el ascenso. Jugó un clásico amistoso de Copa Ricard, un partido ante Saprissa y un tercer amistoso ante Godoy Cruz en Argentina. Quedó listo y en la primera fecha del Clausura fue titular.

Compartió con Alexis Viera, Alejandro Rodríguez, Diego Godín, Pablo Da Rosa, Marcelo Broli, Agustín Viana, Alain Ollé Ollé, Luis Oyarbide, Diego Vera y Giancarlo y ese once inicial —al que luego se sumaron desde el banco Andrés Márquez, Marcelo Tejera y Martín Cauteruccio— tenía de director técnico a Daniel Carreño.

Es así que los caminos de Pablo Álvarez y Daniel Carreño se vuelven a cruzar en Nacional, aunque esta vez con el exfutbolista como Gerente Deportivo y con el entrenador en el mismo rol, pero casi 20 años después de aquella experiencia en donde le dio la primera chance a quien era un juvenil lateral derecho.

En ese primer pasaje de Álvarez —segundo de Carreño— llegó a disputar 27 partidos oficiales, todos como titular y en todos disputando la totalidad de los minutos, según los datos que recoge la web Atilio.uy con la biografía completa del futbolista.

Pablo Álvarez y su debut en Nacional frente a Central Español en el Gran Parque Central. Foto: Archivo El País.

Su regularidad y buenos rendimientos le permitieron emigrar rápidamente a Europa, al punto que solo estuvo seis meses jugando en Nacional porque al final del Campeonato Uruguayo 2006/07 —en épocas en las que se jugaba con el calendario del Viejo Continente— se marchó al Reggina de Italia, también tuvo pasajes por el Wisla Krakow de Polonia y Panserraikos de Grecia, antes de retornar al Bolso.

Fueron cinco años fuera de fronteras y luego un retorno que se consumó en 2012 y en el que se consagró dos veces campeón del Uruguayo en las temporadas 2011/12 y en la 2014/15, lo que le permitió una nueva salida al extranjero donde recaló en Universidad Católica de Chile, antes de retornar a Uruguay, pero para defender a Boston River, club en el que se retiró y en el que hizo sus primeras armas de Director Deportivo, el rol que ahora cumplirá en el Bolso tras la salida de Sebastián Eguren.

Pablo Álvarez y el festejo de su gol en Nacional junto a Israel Damonte. Foto: Archivo El País.

Como jugador finalizó con 93 partidos oficiales en Nacional logrando 50 victorias, 10 empates, 33 derrotas y apenas un solo gol aunque claro está no era su principal función en el campo de juego. El hecho de conocer la institución fue lo que le otorgó un plus al momento de ser elegido como Gerente Deportivo por encima de otras opciones que también se barajaron.

Casi 20 años después, Pablo Álvarez y Daniel Carreño se vuelven a juntar y si bien el rol será distinto, será un reencuentro muy especial entre un exfutbolista y el técnico que le dio la chance de cumplir un sueño.