De la "tensión" y el "puñal que molesta" a Nacional a la salida de Seba Coates: Daniel Carreño tras el empate

Un total de ocho veces en las primeras cuatro preguntas, Daniel Carreño repite la palabra "tensión" o —en su defecto— "tenso". Así vio a Nacional el entrenador que dejó sus primeros puntos en el Torneo Clausura luego de debutar con victoria ante Progreso, seguir con otro triunfo ante Peñarol y ahora igualar con Juventud de Las Piedras.

"Frustración", eso fue lo que sintió el técnico al término del partido. "Se nos escapó en los detalles y por lo tenso que estamos jugando, es lo que nos perjudica y mucho", analizó Carreño en conferencia de prensa.

"La tensión es porque no tenemos margen de error y eso nos tiene tensos. Estamos lejos en las tablas y se nota que el equipo juega con esa tensón. Uno trata de darles herramientas para jugar más sueltos, pero es la tensión, la tensión (repite), a la que vamos a tener que buscarle la vuelta, pero todos los partidos van a ser con esa tensión porque no tenemos margen de error", sostuvo.

Nacional tuvo un pasaje de buen fútbol y de hecho llegó a dar vuelta el marcador y por eso Carreño sostuvo que desde lo anímico no ve problemas. "No podemos sacarnos esa tensión y el puñal que tenemos detrás que nos está molestando porque el margen de error es corto. Creo que el equipo ha encontrado una respuesta y confianza tenemos de que las cosas van a mejorar", afirmó con la satisfacción de que por primera vez tendrá una semana completa de trabajo al no tener actividad entre semana.

🗣️ Daniel Carreño tras el empate de Nacional ante Juventud: entre la frustración, la preocupación y la tensión que ve en el equipo.



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Al ser consultado sobre la salida de Sebastián Coates, aseguró: "Coates anda ahí con un problema en su rodilla, pero no he hablado con los médicos, pero al pedir el cambio, tal vez tenga una semana un poco de recuperación". Respecto a la otra variante que hizo en el entretiempo, Juan Cruz de los Santos, admitió: "Fue un tema táctico, darle posibilidad a Rodrigo (Martínez) y no es que no entendió el partido, pero como Juventud tenía la pelota como que bailó un poco y no fue un desahogo por izquierda que era lo que le pedíamos".

De todas maneras, Carreño no le quitó mérito al rival afirmando que "jugó muy bien Juventud". "En el primer tiempo no jugamos bien y corregimos eso, presionar más y adelantar nuestra defensa que no dejen que reciban detrás de nuestros volantes y no tuvo el mismo juego, pero nos faltaba la otra parte de mejorar con balón, tenerlo más y tener más paciencia, nosotros agarramos la pelota y vamos vertical precisamos posesiones más largas", sentenció.