La C aceptó suprimir los descensos de la B pese a que no fueron aceptadas sus condiciones: cómo sigue el proceso

A tres fechas para el final y con Uruguay Montevideo ya descendido, la Segunda Profesional AUF dio un paso adelante a suprimir los descensos de la presente temporada, cuando la Primera Divisional C parecía trancar la decisión del Consejo de Liga de la B.

Los clubes de tercera habían propuesto para votar por la moción que les aseguren tres ascensos directos en el torneo de 2027, lo que incluía tres descensos desde la B. Si bien esto fue desestimado por parte de los clubes de Segunda, el Consejo de Liga de la C —con 16 votos afirmativos, tres en contra y una abstención— decidió aprobar eliminar los descensos y que en su lugar que haya un repechaje entre el último de la Segunda Profesional AUF y el tercero de la Primera Divisional C.

Ahora esto se deberá aprobar en el Consejo de Liga Profesional y luego en el Congreso, debido a que ampliar los equipos de la B de 14 a 16 implica modificar los estatutos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Si esto se aprueba, Cerrito —hoy en zona de descenso—, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Huracán salvarán la categoría, mientras que Uruguay Montevideo —ya descendido— jugará el repechaje.

En este caso, el tercero del Torneo Final de la C —o el segundo si Deutscher gana el playoff por el segundo ascenso, ante el segundo del Torneo Final— será quien juegue el repechaje. Para tercera también restan tres fechas por jugar, aunque la definición por el segundo y tercer puesto está súper apretada.

Recordar que Atenas, Cerrito, Fénix, La Luz, Miramar Misiones, Paysandú, River Plate y Uruguay Montevideo votaron a favor por la moción de los clubes de la B. Oriental no asistió, Colón no participó de la moción por llegar tarde, mientras que quienes no apoyaron la decisión fueron Plaza Colonia, Rentistas, Huracán y Tacuarembó.