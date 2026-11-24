Jesús Owono, arquero del Andorra —equipo que milita en la Segunda División de España—, se entrena en solitario después de realizar su primera aparición pública en el partido del viernes pasado del club del Principado contra el Leganés.

El guardameta, sancionado con 12 partidos después de una dura entrada que provocó la muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, empezó a entrenarse la semana pasada en solitario y el lunes continuó con sus sesiones sin sus compañeros.

De momento, el club del Principado, que cuenta con Gerard Piqué como máximo accionista y máximo responsable del cuerpo técnico, no ha anunciado de manera oficial la vuelta del golero internacional por Guinea Ecuatorial.

La jugada entre Jesús Owono y Jesús de Miguel sucedió el 2 de noviembre en el tramo final del encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El delantero madrileño sufrió un severo impacto en el pecho con la rodilla del guardameta de Andorra con una parada cardiorrespiratorio y al día siguiente murió.

Quién era Jesús de Miguel

Jesús de Miguel en el Tenerife de España. Foto: Diario AS.

El mundo del fútbol se vio conmocionado el pasado martes 3 de noviembre con el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, que en el partido que del 2 de noviembre su equipo jugó contra el Andorra recibió un duro golpe del golero rival que le terminó provocando la muerte horas más tarde.

El delantero de 30 años falleció el martes 2 de noviembre a las 8:00 de la mañana de España luego de permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Tenerife fue el encargado de dar a conocer la triste noticia que sacudió al deporte trasladando sus condolencias a familiares y amigos del futbolista, reconociendo la dificultad de asimilar lo sucedido: “No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza”.

Nacido en la cantera del Fuenlabrada y del Leganés, Jesús de Miguel estaba en pareja con María y ambos se convirtieron en padres en junio de 2025, cuando se dio el nacimiento de su hija Clara.

“La llegada de la niña coincidió con una etapa de importantes cambios para la pareja. La carrera deportiva de Jesús de Miguel les había llevado a adaptarse a diferentes destinos, una circunstancia habitual en la trayectoria de los futbolistas profesionales. Uno de los últimos traslados tuvo lugar en el verano de 2025, cuando el delantero fichó por Tenerife y se instaló en la isla para afrontar una nueva etapa de su carrera”, publicó Infobae.

De Miguel debutó en el Leganés B, luego jugó en el Fuenlabrada, Internacional de Madrid, regresó al Fuenlabrada, fue cedido a préstamo al Unión Adarve, fichó después por Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y Castellón para luego recalar en el Tenerife.

Con información de EFE