Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Insólito final en la Sudamericana: terminó el partido cuando Millonarios quedaba de cara al gol ante San Pablo

El equipo colombiano se iba al ataque con superioridad numérica en la última jugada del partido, pero el juez peruano Kevin Ortega pitó el final y desató la bronca en el Morumbí.

El País
El País
20/05/2026, 09:51
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Copa Sudamericana: Sao Paulo - Millonarios
Copa Sudamericana: Sao Paulo - Millonarios
Foto: EFE

La quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejó una de las situaciones más polémicas de la jornada en el empate 1 a 1 entre San Pablo y Millonarios en el estadio Morumbí de Brasil.

El conjunto paulista comenzó arriba en el marcador gracias al gol de Luciano a los nueve minutos, pero el equipo colombiano reaccionó en el complemento y encontró el empate a través de Jorge Hurtado a los 81 minutos, resultado que dejó al grupo completamente abierto.

Con la igualdad, San Pablo quedó primero con nueve puntos y Millonarios segundo con ocho, apenas por encima de O’Higgins, que tiene siete unidades y todavía sueña con la clasificación.

Sin embargo, todo terminó envuelto en una enorme polémica. Cuando ya se jugaban más de 95 minutos y el tiempo adicionado estaba cumplido, Millonarios despejó una pelota y salió rápidamente de contraataque con dos futbolistas quedando en clara superioridad numérica para intentar llevarse la victoria.

De los dos goles en contra a ser el mejor equipo de la Copa Sudamericana: la noche histórica de MC Torque

En ese preciso instante, el árbitro peruano Kevin Ortega decidió pitar el final del encuentro, cortando una jugada que podía terminar en gol para el equipo colombiano.

La decisión provocó las inmediatas protestas de los jugadores de Millonarios, que rodearon al juez visiblemente molestos por el abrupto cierre del partido.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales, donde muchos calificaron la acción como uno de los finales más insólitos de esta edición de la Copa Sudamericana.

En paralelo, por el grupo G, Audax Italiano venció 2 a 0 a Barracas Central en Chile y alcanzó la cima de su serie. El uruguayo Diego Coelho jugó todo el encuentro y anotó el segundo gol para el conjunto trasandino.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Copa SudamericanaSan PabloMillonarios

Te puede interesar