MC Torque 1-0 Deportivo Riestra en vivo: tras centro de Pizzichillo, se le escapó al golero Arce y el local marcó

Montevideo City Torque recibe a Deportivo Riestra, desde la hora 19:00, en el Estadio Centenario por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana. El Ciudadano sale en busca de tres puntos que le asegure, como mínimo, del segundo puesto de la zona.

Riestra está obligado a ganar para soñar con la clasificación o, por lo menos, pelear el segundo puesto de la zona. Ese lugar le permitirá disputar los playoffs contra los equipos que vengan de la Copa Libertadores de América.

Cabe destacar que el elenco celeste es el líder del Grupo F con nueve unidades, segundo está Gremio de Porto Alegre con siete puntos, tercero Deportivo Riestra con cuatro y Palestino se encuentra en el último sitio con dos unidades.

Primer tiempo

Corrí el minuto siete en el Estadio Centenario, la pelota y las mejores intenciones eran de Deportivo Riesta. Sin embargo, Montevideo City Torque golpeó primero gracias a una "manito" del arquero Ignacio Arce.

Franco Pizzichillo llegó hasta el fondo por la banda derecha, levantó un centro que parecía no tener ninguna dificultad al golero argentino. Aunque no la capturó la pelota y se le terminó escabullendo adentro del gol para el 1-0 del equipo que dirige técnicamente Marcelo Méndez.

Montevideo City Torque 1-0 Deportivo Riestra

Hora: 19:00.

Cancha: Estadio Centenario.

Árbitro: Augusto Aragon (ECU).

Asistentes: Ricardo Baren y Mauricio Lozada (ECU).

Cuarto árbitro: Anthony Diaz (ECU).

VAR: Franklin Congo y Jefferson Macias (ECU).

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Mariano Bracamonte, Juan Randazzo, Cristian Paz, Pedro David Ramírez; Alexander Díaz, Pablo Monje, Antony Alonso, Yonatan Goitia; Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

