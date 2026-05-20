Con gol de Miguel Merentiel y una gran polémica en el final, Boca empató y se complicó en la Copa Libertadores

Boca Juniors empató 1a 1 frente a Cruzeiro en La Bombonera y complicó su panorama en la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque todavía depende de sí mismo para meterse en los octavos de final.

El equipo argentino dejó pasar una gran oportunidad como local y ahora se jugará todo en la última fecha ante Universidad Católica.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesita ganar en la última jornada para asegurar la clasificación, mientras que un empate o una derrota podrían dejarlo afuera del máximo torneo continental. Con una victoria avanzará de ronda y hasta podría terminar primero de grupo dependiendo de otros resultados.

El encuentro ante Cruzeiro tuvo todos los condimentos de una noche copera: intensidad, polémicas y dramatismo hasta el final. El uruguayo Miguel Merentiel abrió el marcador tras un centro de Leandro Paredes, pero el equipo brasileño reaccionó en el complemento y encontró el empate por intermedio de Fágner.

¡¡GOL DE BOCA!! Merentiel desvió el tiro libre de Paredes y marcó el 1-0 del Xeneize ante Cruzeiro.



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Sobre el cierre, Boca reclamó un penal y además sufrió la anulación de un gol de Merentiel a instancias del VAR, en una jugada que generó fuertes protestas.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela tuvo una noche agitada, en un típico partido de Copa Libertadores entre equipos argentinos y brasileños. El encargado de impartir justicia fue llamado por el VAR en varias oportunidades pero hasta el final del encuentro llevaba de manera correcta el manejo de un encuentro de alto voltaje.

Todo Boca reclamó penal en la agonía del partido, el árbitro intentó explicarles la jugada a los futbolistas Xeneizes pero no encontraban consuelo y el enojo de La Bombonera se hizo sentir hacia el equipo arbitral y también le dedicaron cánticos a la Conmebol.

POLÉMICA EN EL FINAL 🧐



Boca reclamó mano de Lucas Romero, pero el árbitro no la revisó y fue empate ante Cruzeiro.#Libertadores pic.twitter.com/LCeKnpoHKI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 20, 2026

El argentino Lucas Romero, fue el protagonista de la gran polémica de la noche y tras finalizar el encuentro asumió que la pelota había golpeado en su mano pero que entendía que no era sancionable.

"ME PEGA EN LA MANO." Atención a las palabras de Lucas Romero luego de protagonizar la polémica jugada del final en la que todo Boca reclamó penal. ¿QUÉ TE PARECIÓ?



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Más allá de la bronca por el resultado, el Xeneize mantiene intactas sus chances de clasificación. La tabla sigue abierta y mucho dependerá también del duelo entre Universidad Católica y Barcelona SC.

El nuevo reglamento de Conmebol, que prioriza los resultados entre sí antes que la diferencia de goles general, puede resultar clave en caso de igualdad de puntos.

Boca cerrará la fase de grupos como local ante Universidad Católica, en un partido que se perfila como una verdadera final para evitar una eliminación temprana y sostener la ilusión continental.