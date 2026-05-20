Tras ser campeón en Ecuador el Independiente del Valle de Papa goleó a Libertad y está en octavos de Libertadores

Luego de darle una alegría a su gente por consagrarse campeón de la Supercopa de Ecuador hace una semana, el entrenador uruguayo Joaquín Papa lideró un Independiente del Valle que goleó este martes por 4-1 al paraguayo Libertad, en Quito, y el hincha volvió a celebrar.

El DT con pasada en Liverpool sufrió la expulsión del árbitro Anderson Daronco, quien le enseñó el cartón rojo al costado de la línea, pero su equipo ganó y avanzó. De esta manera, selló junto al argentino Rosario Central su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores a falta de una fecha para el cierre del grupo H.

Junior Sornoza, a los 38 minutos; el paraguayo Carlos González, a los 43; Justin Lerma, a los 64, y Djorkaeff Reasco, a los 90+4, anotaron los goles del conjunto ecuatoriano. Lorenzo Melgarejo descontó para Libertad al minuto 45.

Con la victoria, el cuadro negriazul sumó 10 puntos y se ubicó en el segundo puesto del grupo, liderado por Rosario Central, con 13 unidades.

🎙️“No estamos en el máximo de rendimiento”



Joaquín Papa, tras clasificar a 8vos de libertadores y ser puntero con 11 puntos en LigaPro. pic.twitter.com/QCVAQfFIbW — La Red Ecuador (@laredecuador) May 20, 2026

“Este grupo está comprometido. La rotación me parece que fue muy buena. Saben que todos tienen opciones de jugar y lo hacen de la mejor manera. Estamos en una dinámica positiva que es bueno que pase. El partido antes Rosario Central será muy duro, allí pelearemos en qué lugar clasificamos”, expresó Papa tras el triunfo.

El venezolano Universidad Central quedó tercero, con 6 puntos, mientras que Libertad quedó en el último lugar, sin unidades. En la sexta y última jornada, Independiente del Valle y Rosario Central disputarán el liderato del grupo, mientras que Libertad y Universidad Central cerrarán su participación el próximo 27 de mayo en un duelo de trámite.

Ficha técnica:

4. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar (m.84, Jhegson Méndez), Emerson Pata (m.80, Matías Perelló), Justin Lerma (m.74, Ronald Briones), Junior Sornoza (m.80, Youri Ochoa); Aron Rodríguez y Carlos González (m.84, Djorkaeff Reasco).

Entrenador: Joaquín Papa.

1. Libertad: Ángel González; Robert Rojas (m.46, Juan Bernal), Diego Viera, Néstor Giménez; Thiago Fernández (m.72, Hernesto Caballero), Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Federico Carrizo (m.65, Gustavo Aguilar), Alexis Fretes (m.65, Jorge Recalde); Marcelo Fernández (m.78, Rodrigo Villalba) y Lorenzo Melgarejo.

Entrenador: Juan Samudio.

Goles: 1-0, m. 38: Junior Sornoza; 2-0, m.43: Carlos González; 2-1, m. 45: Lorenzo Melgarejo; 3-1, m.64: Justin Lerma y 4-1, m.90+4: Djorkaeff Reasco.

Árbitro: Anderson Daronco, de Brasil, amonestó a Gustavo Aguilar.

Incidencias: partido de la quinta fecha del grupo H de Copa Libertadores disputado este martes en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle, de Quito.