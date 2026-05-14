Joaquín Papa logró su primer título en Ecuador: el entrenador uruguayo campeón con Independiente del Valle

El entrenador uruguayo Joaquín Papa volvió a dar un golpe sobre la mesa en el fútbol sudamericano. Este miércoles, su Independiente del Valle goleó 3 a 0 a Universidad Católica y se consagró campeón de la Supercopa de Ecuador, en una nueva muestra del gran presente que atraviesa el joven entrenador de 39 años.

El equipo dirigido por el uruguayo se quedó con el título gracias a los goles de Junior Sornoza, Mateo Carabajal y Ronald Briones, en una final disputada en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito.

Además del trofeo, Independiente del Valle ratificó el gran momento que vive en la temporada: lidera la Liga Pro ecuatoriana y se encuentra peleando por avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Para Papa se trata de un nuevo paso en una carrera que viene creciendo a gran velocidad. Tras trabajar en formativas de clubes uruguayos como Club Nacional de Football, Montevideo Wanderers Fútbol Club y Racing Club de Montevideo, tuvo un breve pasaje por Club Atlético Rentistas y luego integró el cuerpo técnico de Paulo Pezzolano en el Real Valladolid Club de Fútbol.

Su explosión llegó en Liverpool Fútbol Club, donde conquistó el Torneo Apertura 2025 del fútbol uruguayo y llamó la atención de Independiente del Valle, uno de los proyectos más fuertes y modernos del continente.

🗣️ "LOS DOS EQUIPOS SALIMOS A TOPE A BUSCARLO"



🎙️ Joaquín Papa analizó la victoria de Independiente del Valle ante Universidad Católica que le dio el título de la #SupeCopaEcuadorEnDSPORTS.#DeFútbolSeHablaAsí pic.twitter.com/q7uERcJbEX — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) May 14, 2026

A fines de 2025 fue confirmado como nuevo entrenador del club ecuatoriano y, apenas meses después, ya levantó su primer trofeo internacional fuera de Uruguay.

En la previa de la final, Papa había destacado que “es un privilegio poder jugar una final” y remarcó el trabajo colectivo que venía realizando el plantel negriazul.

Finalmente, su equipo respondió dentro de la cancha y terminó celebrando un nuevo campeonato para seguir consolidando al DT uruguayo como una de las apariciones más interesantes de la nueva generación de entrenadores.