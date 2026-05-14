Con polémicas y fuerte cruce entre Milito y Di María se definieron las semifinales del fútbol argentino

El Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas luego de unos cuartos de final cargados de emoción, polémicas y presencia uruguaya en distintos equipos protagonistas.

River Plate fue uno de los que logró meterse entre los cuatro mejores luego de vencer con comodidad a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental. Matias Viña ingresó a los 30 minutos de juego por la lesión de Marcos Acuña. El equipo de Eduardo Coudet sigue en carrera por el título tras haber sufrido en la serie anterior frente a San Lorenzo donde lo eliminó por penales.

Huracán, verdugo de Boca Juniors en octavos de final, quedó eliminado ante Argentinos Juniors con la presencia como titular de Brian Lozano en el equipo de la Paternal.

El otro semifinalista es Belgrano de Córdoba, que logró avanzar tras superar a Unión de Santa Fe y se ilusiona con seguir haciendo historia en el campeonato. En el Pirata fue titular y tuvo una actuación destacada el golero ex Peñarol Thiago Cardozo.

Otro de los grandes protagonistas fue Rosario Central, que continúa mostrando un gran nivel y dejó afuera a Racing en una noche llena de polémicas donde el encuentro terminó con 11 jugadores del equipo rosarino frente a 9 futbolistas del conjunto albiceleste.

El árbitro Darío Herrera, que será el encargado de impartir justicia la próxima semana en Nacional-Universitario por Copa Libertadores, estuvo en el centro de las críticas tras dos expulsiones a los dirigidos por Gustavo Costas.

🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

Este encuentro generó la rápida declaración del presidente del club, Diego Milito, que al retirarse del estadio dijo "Nos sentimos robados", se mostró muy enojado con el desempeño del arbitraje y agregó que "el fútbol argentino está roto".

El conjunto de Rosario volvió a tener como figura a Ángel Di María, decisivo en esta recta final del campeonato argentino. El campeón del mundo con Argentina tampoco se quedó en silencio y respondió a las críticas de Milito, "muchos de los que quieren cambiar el fútbol, no pueden dirigir ni a su club".

Posteo de Angel Di María en Instagram Captura de pantalla

Esta situación trascendió este partido, en el encuentro de River Plate y Gimnasia que empezó minutos después, el Estadio Monumental se expresó cantando contra el presidente de AFA, Carlos Tapia.

De esta manera, las semifinales del Torneo Apertura 2026 quedaron conformadas con los cruces entre River Plate y Rosario Central por un lado, y Argentinos Juniors frente a Belgrano por el otro, en una definición que mantiene la expectativa alta al otro lado del Río de la Plata.