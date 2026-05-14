El mundo del golf vibra por la disputa del PGA Championship, uno de los cuatro majors de la temporada

El mundo del golf vuelve a detenerse esta semana con la disputa del PGA Championship, segundo major de la temporada, que reúne a las máximas estrellas del circuito internacional en el histórico Aronimink Golf Club, en Pensilvania, Estados Unidos.

El torneo -uno de los cuatro grandes del calendario- llega cargado de expectativas por el gran momento de varias de las principales figuras del ranking mundial y por una temporada que ya empezó dejando emociones fuertes tras el Masters de Augusta.

El gran favorito vuelve a ser el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del mundo y defensor del título, luego de conquistar el PGA Championship del año pasado en Quail Hollow. El norteamericano llega además en un momento de enorme regularidad, con varios resultados destacados consecutivos y manteniéndose como el jugador más sólido del circuito.

Pero buena parte de la atención estará puesta nuevamente sobre Rory McIlroy. El norirlandés viene de ganar el Masters y busca seguir ampliando su colección de majors con un tercer PGA Championship en su carrera. En la previa surgió cierta preocupación por un problema físico menor en uno de sus pies que incluso limitó parte de su práctica, aunque el propio jugador aseguró que estará en condiciones de competir sin inconvenientes.

Otro de los grandes focos será la presencia de Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Brooks Koepka, representantes del LIV Golf que intentarán volver a pelear por un major. Koepka, especialmente, sabe muy bien lo que es rendir en este campeonato: ya ganó el Wanamaker Trophy en tres oportunidades y siempre aparece como una amenaza en los torneos grandes. Recientemente hizo su traspaso de vuelta al PGA Tour y parece estar recuperando su mejor nivel de juego.

También habrá expectativa por Jordan Spieth, que intentará completar el Grand Slam. El estadounidense ya conquistó el Masters, el US Open y el British Open, y solamente le falta el PGA Championship para ingresar en el selecto grupo de leyendas que lograron ganar los cuatro majors.

El escenario promete ser un verdadero examen para los jugadores. Aronimink Golf Club, diseñado originalmente por Donald Ross, vuelve a recibir un major después de varias décadas y presenta un recorrido exigente, con fairways angostos, greens complejos y una enorme cantidad de bunkers, que obligarán a precisión absoluta desde el tee y en los tiros de aproximación.

La edición 2026 contará con un field de 156 golfistas y tendrá corte clasificatorio tras las dos primeras rondas, avanzando solamente los 70 mejores scores y empates.

Entre los nombres que aparecen como candidatos a dar pelea también figuran Xander Schauffele, Cameron Young, Ludvig Aberg, Tommy Fleetwood y Matt Fitzpatrick, en una temporada donde el nivel competitivo del golf mundial parece más alto que nunca.

Con Scheffler buscando defender la corona, Rory intentando seguir haciendo historia y varios campeones importantes acechando, el PGA Championship promete ofrecer otra semana de máximo nivel en el golf internacional.

En lo que respecta a la participación latinoamericana, estarán presentes el venezolano Jhonattan Vegas, el colombiano Nicolás Echavarría, los argentinos Fransisco Bidé y Emiliano Grillo y el chileno Joaquín Niemann. Este último parecería ser el favorito de los cuatro a tener una buena semana en el segundo torneo grande de la temporada.