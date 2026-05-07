PIF anunció que retirará su apoyo del LIV Golf y el PGA Tour impone sus normas: la reacción de los jugadores

Hace pocos días el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) anunció oficialmente que retirará su apoyo del LIV Golf a partir del primero de enero del 2027. En el marco de esta situación y las restricciones para volver que se impusieron por parte del PGA TOUR a todos aquellos jugadores que no son campeones de Majors, es que varios de los competidores de la gira se han expresado.

Uno de los primeros en hacerlo fue el Belga Thomas Pieters, quien manifestó estar listo para dejar de competir “mañana” si es que se corta el circuito. En diálogo con algunos medios, el seis veces ganador del DP World Tour manifestó sentirse muy feliz con la carrera que ha logrado a la fecha y que no tendría problemas si tuviera que retirarse. A su vez, expresó que no volvería al PGA TOUR porque no le gusta el estilo de vida de América.

Otro de los referentes en expresarse fue Jon Rahm, una de las estrellas de la gira, que dijo: “Tengo vínculo por varias temporadas más, y pretendo cumplir con mi contrato”. Recordemos que, extra-oficialmente, se deslizó que Rahm habría cobrado 600M para unirse a LIV.

Graeme Mc Dowell, por su parte, se mostró muy preocupado por la cantidad de jugadores que no tendrían qué hacer si se finaliza el acuerdo y la gira deja de existir. “Muchas familias y jugadores dependen de una gira para vivir y que quede todo en la nada sería muy duro”. Mc Dowell fue autocrítico consigo mismo cuando dijo que se unía a LIV “para hacer crecer el juego, cuando la realidad es que lo hice porque era bueno para mi cuenta bancaria”.

La suerte está sobre la mesa, y ahora los altos directivos de la gira deberán buscar fuentes de financiamiento para el 2027 o la gira desaparecerá con consecuencias que a la fecha no se pueden cuantificar.