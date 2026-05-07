Golf: siete representantes uruguayos en el Campeonato Sul-Brasileiro que se disputó en Porto Alegre

El pasado fin de semana finalizo en Porto Alegre, la edición número 76 del Campeonato del Sul-Brasileiro de golf, evento disputado en el Porto Alegre Country Club, mítica cancha del sur de Brasil y que ha sido sede a lo largo de los años de varias competencias importantes.

Uruguay estuvo representado por varios Celestes que buscan tener rodaje internacional para prepararse para los eventos importantes que habrá durante la segunda mitad del año. Juan Pedro Altamirano y Priscila Almeida compitieron por Uruguay mientras que Nicolás Tribucio, Tomás Dupre, Nahuel Rocha, Aparicio López y Matías Angenscheidt lo hicieron por cuenta propia.

Entre las damas, Almeida finalizo en el décimo puesto con un score total de 253 golpes, tras rondas de 83, 84 y 86 impactos. La ganadora fue Eduarda Mayer Roggero con un total de 215 impactos.

En la rama masculina, el ganador fue Matheus Balestrini, jugador local con gran presente. Con un total de 205 golpes, cinco bajo el par se impuso a jugadores de renombre como Herik Machado y Juan Martin Loureiro. Entre los uruguayos, el de mejor rendimiento fue Aparicio López, que llegaba con confianza tras su reciente victoria en el Campeonato del Club de Golf del Uruguay. Con un total de 228 golpes se ubicó en el puesto 20. Tribucio por su parte empleo un total de 232 disparos quedando en el puesto 23. Altamirano terminó en el lugar 31, con 236 golpes, mientras que Rocha finalizo en el lugar 35 con 244. Angenscheidt cerró en el puesto 45 con 250 golpes, y Tomas Dupre se retiró por lesión.

El presente del golf nacional es muy malo, pero no caben dudas de que la única forma de mejorar es exponiendo a los mejores golfistas Celestes a este tipo de certámenes, para que junto con la actividad local puedan potenciar su juego y descifrar la competencia internacional.

Desde la AUG se está lanzando un programa de entrenamiento enfocado en un plan a 3 años que apunta a revitalizar a todos aquellos jugadores que forman parte de la nómina de atletas Celestes.