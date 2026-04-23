Jon Rahm se impuso en México pero hay rumores que preocupan al deporte: las millonarias pérdidas de la LIV Golf

El español Jon Rahm se impuso en el Abierto de México, evento de la LIV Golf y que tuvo como sede a uno de los mejores clubes de latinoamericanos como el Chapultepec Golf Club.

Cuestiones económicas hicieron que México DF dejara de ser sede de este gran evento, pero con la irrupción del LIV el DF volvió a vestirse de fiesta para recibir a varias de las figuras del deporte.

Rahm se repuso de una muy mala semana de Masters y con una gran performance superó por seis golpes al español David Puig.

En conferencia de prensa, Rahm manifestó haber encontrado una nueva sensación durante la ronda final y que ahora su juego mejoró.

También festejó con su equipo: los Legions XIII se impusieron por tercera vez al hilo en México. El equipo integrado por Rahm, Hatton, McKibbin y Surrat anhela ganar por cuarta vez seguida, algo que nadie pudo lograr hasta el momento.

La agenda de la semana no estuvo marcada por los resultados y el regreso de Rahm, ni tampoco por el hecho de que es doblemente ganador esta temporada, sino por los rumores de que el PIF (fondo soberano Saudi) -dueño del LIV- estaría dejando de apoyar. Justo el día en el que se filtró la noticia, el PIF emitió un comunicado donde presentó una nueva estrategia para los próximos cinco años: se enfocará en proyectos locales, sustentables y que corten la dependencia que hoy tiene el fondo del petróleo. El factor geopolítico juega un papel importante. El PIF, que maneja activos por 925 billones de dólares, incrementará su inversión local y reducirá del 30% al 20% las internacionales.

La LIV no ha dado los frutos esperados tras cumplirse cinco años de su creación. Las grandes inversiones para “comprar” estrellas, sumado a los malos ratings televisivos en los Estados Unidos hacen que se estimen pérdidas billonarias.

Durante la semana del evento en México, las grandes estrellas de la gira se mostraron reticentes a dar declaraciones. Los únicos que dieron explicaciones fueron, Sergio García y su equipo los Fireballs, quienes dijeron que de acuerdo a sus informaciones, la gira se mantiene firme y con un plan de largo plazo muy sustentable. En esa misma línea se expresaron Jon Rahm y Ian Poulter.

Scott Oneill, CEO del LIV, expresó que el tour se mantiene completamente fondeado para la temporada 2026, pero esquivó consultas acerca de los siguientes años.

Rumores de asociaciones con el DP World Tour o de organización únicamente de Abiertos Nacionales de países por fuera de Estados Unidos han tomado fuerza. El LIV debe de hallar una forma de rentabilizar su negocio porque por más capacidad financiera del PIF, nadie está dispuesto a pérdidas anuales de 500 millones.