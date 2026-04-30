El LIV Golf en crisis: se bajaría su principal inversor a fin de año y genera preocupación en el Mundo del golf

El LIV Golf vuelve a quedar en el centro de la escena por motivos extra deportivos. Se confirmó la suspensión de su torneo en Nueva Orleans, fijado para fines de junio de 2026, en medio de un contexto cargado de incertidumbre financiera y rumores sobre la continuidad del proyecto.

El evento, que iba a disputarse en el campo de Bayou Oaks, fue postergado con la intención de reprogramarlo. Desde la liga argumentaron cuestiones logísticas, como evitar el calor extremo del verano y la coincidencia con grandes eventos globales, aunque la explicación no logró disipar las dudas que rodean al circuito.

Sin embargo, detrás de la versión oficial aparecen señales más profundas. Reportes indican que el respaldo económico del fondo soberano saudí (PIF), principal sostén de LIV desde su creación, podría finalizar al término de la temporada 2026. Esto encendió alarmas en el mundo del golf, ya que el circuito ha dependido casi exclusivamente de esa financiación millonaria desde su irrupción en 2022.

La suspensión del torneo en Luisiana no es un hecho aislado. La medida generó un vacío significativo en el calendario, de varias semanas sin competencia y reforzó la percepción de que el modelo de negocio atraviesa un momento crítico. Incluso algunos informes señalan que LIV acumuló pérdidas importantes en sus primeros años, lo que habría llevado a replantear la estrategia de inversión.

Ante la incertidumbre, varias figuras estarían evaluando alternativas para regresar a circuitos tradicionales. La posibilidad de un “plan de retorno” se instaló con fuerza, reflejando la falta de garantías a mediano plazo.

Desde la cúpula de LIV Golf intentan transmitir calma. Su CEO, Scott O’Neil, aseguró recientemente que la temporada actual cuenta con financiamiento asegurado, aunque reconoció que será necesario “trabajar intensamente” para sostener el proyecto más allá de 2026.

El caso de Nueva Orleans aparece como un síntoma más de una situación mayor. Lo que comenzó como una revolución en el golf profesional, con contratos multimillonarios y un formato innovador, enfrenta su prueba más exigente. Entre rumores de retiro de inversiones, jugadores que analizan su futuro y un calendario que empieza a mostrar fisuras. La interrogante ya no es menor: ¿puede LIV Golf sostenerse en el tiempo o está transitando el inicio de su final?

Por ahora, no hay respuestas definitivas. Pero la suspensión en Luisiana dejó claro que el tablero del golf mundial vuelve a moverse y que el futuro del circuito saudí está más en duda que nunca.

Se viene el Cadillac Championship

El PGA Tour está viviendo lo opuesto a LIV Golf. Esta semana en Miami se disputa el Cadillac Championship 2026, uno de los torneos más atractivos del calendario reciente, que marca además el regreso del circuito a un escenario histórico: el Trump National Doral, sede del emblemático campo “Blue Monster”.

El certamen, que se jugará entre el 30 de abril y el 3 de mayo, forma parte de los denominados Signature Events del tour, los torneos de mayor jerarquía, y contará con una bolsa de premios de 20 millones de dólares, con 3,6 millones para el ganador.

La gran novedad pasa por el retorno del PGA Tour a Doral, después de una década. Todas las miradas apuntan al número uno del Mundo, Scottie Scheffler, quien llega como principal favorito tras una racha de resultados consistentes en las últimas semanas. El estadounidense intentará confirmar su dominio en un field de alto nivel, que reúne a gran parte de la elite internacional.

El torneo contará con un formato reducido, sin corte y con cerca de 70 jugadores. Entre los nombres destacados aparecen jugadores como Tommy Fleetwood, Cameron Young y Justin Rose. En lo que respecta a la participación latinoamericana estarán presentes el venezolano, Jhonattan Vegas, y el colombiano, Nicolás Echavarría.

Albatros News estará presente en el evento cubriendo en exclusiva para Ovación todo lo que ocurra esta semana en Doral.