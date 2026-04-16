Marca el paso: Rory McIlroy se consagra nuevamente en el Masters de Augusta por segundo año consecutivo

El golf mundial suma un nuevo capítulo memorable, y una vez más lleva la firma de Rory McIlroy. El norirlandés se consagró campeón del Masters de Augusta por segundo año consecutivo con un score total de 12 bajo el par tras una actuación brillante que combinó precisión, temple y una fortaleza mental a la altura de las grandes gestas deportivas.

En el mítico Augusta National Golf Club, un escenario cargado de historia y exigencia, McIlroy desplegó su mejor versión desde el inicio del torneo. A lo largo de las cuatro jornadas mostró un juego sólido en todos los aspectos: potencia desde el tee, una notable efectividad con los hierros y un desempeño fino en los greens, donde supo marcar diferencias en momentos clave.

La jornada final ofreció el dramatismo característico del domingo en Augusta. Con varios nombres de peso acechando en el tablero, McIlroy tuvo que sostener la presión golpe a golpe. Lejos de ceder, respondió con inteligencia y carácter competitivo, evitando errores costosos y aprovechando cada oportunidad para sumar birdies. Su rendimiento en los hoyos finales, especialmente en Amen Corner, fue determinante para encaminar una victoria que nunca resultó sencilla.

Este triunfo representa mucho más que un nuevo major en su carrera. Significa una reafirmación de su vigencia en la élite del golf mundial y un premio a la constancia de un jugador que, a lo largo de los años, ha sabido reinventarse para seguir compitiendo al más alto nivel. A sus 35 años, McIlroy continúa siendo una referencia indiscutida del circuito y busca sacarle la corona a Scotie Scheffler en la cima del ranking mundial aunque todavía no le alcanza.

Fue el mismo Scotie Scheffler quien terminó en la segunda ubicación a tan solo un golpe del campeón. El actual número uno del mundo tiró un putt perfecto en el 17 par birdie que terminó esquivando el hoyo justo al final.

De haber logrado ese birdie, seguramente los dos mejores jugadores del mundo hubiesen tenido que ir a un desempate. Lo cierto es que McIlroy pudo quedarse con el torneo y así sumar su sexto grand slam. Ahora será momento de ver si puede ir en busca de más majors y así tratar de alcanzar al máximo ganador de la historia que es Jack Nicklaus con 18.