Martín Angenscheit y Martín Silveira llevaron la bandera de Uruguay en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Martín Angenscheidt y Martín Silveira se encuentran en Panamá siendo los únicos representantes del golf uruguayo en los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

Cabe destacar que los Juegos Sudamericanos de la Juventud comenzaron a disputarse el 12 de abril y terminará el 25 de ese mes.

En ese evento se reúnen más de 2000 atletas de 14 a 17 años de toda la región, en 23 disciplinas.

La rama del golf, por su parte, arrancó a llevarse a cabo a partir del 21 abril y acabará por cerrarse mañana cuando se disputen las rondas finales.

Cabe recordar que al cabo de la primera ronda, el uruguayo Silveira llegó a registrar un total de 75 golpes, de los cuales tres fueron sobre el par y -por lo tanto- logró alcanzar la novena posición del certamen juvenil en Centroamérica.

Asimismo, el primer puesto se lo adjudicó el chileno Samuel Trucco, que completó la ronda con un total de 68 golpes.

Martín Angenscheidt totalizó 85 golpes, 13 sobre el par y se ubica en el puesto 18 entre los 19 participantes.

Cabe destacar que al cierre de esta edición los atletas uruguayos disputaban la segunda ronda de juego.

